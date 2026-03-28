2862 regrets

Nous sommes loin des 47% que les sondeurs lui accordaient quelques semaines auparavant ! Il serait d’ailleurs intéressant que ces instituts livrent leur mea culpa ou à tout le moins une analyse fondée qui permettrait de comprendre cette chute de dix points en aussi peu de temps.

Le questionnaire envoyé par les dirigeants de Génération Aulas, quelques jours après la défaite, pour semble-t-il régler leurs comptes avec l’agence parisienne chargée de la campagne de Jean-Michel Aulas, a fait mauvaise impression. Ils auraient du demander des conseils sur leur stratégie de campagne en amont.

Pour ma part j’aurais insisté pour que JMA participe à tous les débats ainsi qu’à des plateaux télé. Qu’il ne soit pas à l’aise dans ce genre d’exercice, difficile il est vrai, n’avait pas d’importance.

Les 2763 lyonnais qui lui ont fait défaut auraient sans nul doute apprécié de voir l’opposant porter ses convictions, dénoncer le bilan du maire sortant, stigmatiser l’alliance de Doucet avec LFI-La Jeune Garde…

La politique de la chaise vide ne réussit à personne dans une campagne électorale et il est désormais trop tard ! Il y a bien sur un recours déposé mais un très faible nombre aboutit. Les juges du tribunal administratif sont très rigoureux et quand bien même ils jugeraient deux milliers de voix entachées d’irrégularités, les 862 dernières suffiraient à maintenir le résultat.

Alors que de regrets de voir Grégory Doucet encore maire de Lyon pour 7 ans peut être, du fait de la concomitance de l'élection présidentielle de 2032 avec les municipales si la durée de cette prochaine mandature était de six ans.

Les dernières années ont paru interminables, en reprendre pour un septennat donne envie de se jeter dans le Rhône !! Celui que l’on voulait appeler l’Intérimaire, comme une parenthèse absurde et illégitime dans l’histoire de notre belle cité, va s’installer dans le fauteuil de l’édile.

Elu en 2020 avec 19,5% des inscrits, il est réélu avec 32,60% du corps électoral lyonnais. Une progression de 13% particulièrement faible pour un sortant qui ne lui confère toujours pas la vraie légitimité. Il sera surtout un demi-maire ne représentant que la moitié des votants de dimanche dernier et je m’interroge encore pour savoir dans quel sens les dizaines de milliers d’abstentionnistes auraient fait pencher la balance ?

Les abstentionnistes, ce peuple d’électeurs fantômes, qui ne doit plus croire en rien ni en personne pour laisser d’autres Lyonnais choisir à leur place et décider de l’avenir de leur ville…

Demi-maire car hémiplégique du pouvoir de la Métropole, gagnée à la majorité absolue par Véronique Sarselli et ses équipes. C’est une belle consolation il faut le reconnaître. La nouvelle présidente pourra lancer des projets pour le bien commun et l’intérêt général, sans les passer comme auparavant avec Bruno Bernard au filtre du sectarisme et de l’idéologie punitive ! Elle sera compte tenu de ses prérogatives légales un véritable contre-pouvoir à Grégory Doucet, qui dispose tout de même d’un budget d’un milliard d’euros. Il faudra attentivement surveiller sa politique distributive en matière de subvention, qui a donné lieu la mandature précédente à des dépenses insensées, une pure gabegie de nos impôts !

Mais la défaite est amère et il faudra vivre avec toutes ces prochaines années.

Eric Pelet

Avocat honoraire