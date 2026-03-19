Mobilisation générale contre l'alliance de Grégory Doucet et de la Jeune Garde !

D’un côté le visage politique du mouvement des Insoumis incarné à Lyon par celui souriant d'Anaïs Belouassa-Cherifi, mais méfiez-vous le diable s’habille en Prada ! De l’autre une milice de nervis blacks blocs à la violence tellement assumée qu’ils ont battu à mort un jeune militant patriote, Quentin Deranque, décédé sous leurs coups d’une sauvagerie inouïe. Nombre d’entre eux dorment aujourd’hui en prison dans l’attente de l’enquête menée par les juges d’instruction mais il reste encore près d’une centaine de militants dehors dont leur chef emblématique le député Raphaël Archenault de son vrai nom, dit Arnault et toujours aux abonnés absents de l’Assemblée nationale malgré ses obligations parlementaires.
Grégory Doucet a pourtant choisi de s’allier à LFI qui a toujours revendiqué sa complicité avec la Jeune Garde. Jean-Luc Mélenchon leur a tressé des couronnes de lauriers lors de différents meetings et Anaïs Belouassa-Cherifi n’hésitait même pas à porter leur tee-shirt dans une enceinte républicaine. Dommage que l’investigation sur les facilités accordées par l’adjoint à la sécurité de la mandature sortante à la Jeune Garde en termes de renseignements n’aient pas été clarifiées…
L’alliance de la honte comme l’a souligné Jean-Michel Aulas qui aurait mieux fait de porter cette indignation lors du débat organisé par France 3, auquel il a bêtement refusé de participer pour le même motif ! Les absents ont toujours tort ! Les candidats socialistes de Paris et Marseille n’ont pas cédé à la compromission scandaleuse de Grégory Doucet, quitte pour le premier à se mettre en danger pour le second tour.
Si le maire sortant qu’on aimerait appeler l’intérimaire, est malheureusement réélu, Lyon ne s’en remettra pas. A l’image de Grenoble la ville se vide de ses forces vives, les commerces ferment, les embouteillages règnent, l’insécurité devient la règle et la tranquillité l’exception.
Que 37% des Lyonnais lui aient encore fait confiance au premier tour est édifiant ! Le candidat à sa propre succession a inscrit à son programme des propositions qui auraient du être appliquées durant son mandat : renforcement des caméras de surveillance, brigade anti tags ou anti incivilité etc. Il se moque des lyonnais et ne tire aucune leçon de ses nombreux échecs. Son score, après des mois de sondages écrasants et trompeurs pour JMA, est une revanche du peuple des pinces à vélos auparavant dénommés bobos mais qui ne sont plus des bourgeois et encore moins des bohèmes !
Grégory Doucet veut donc faire rentrer des élus LFI- Jeune Garde au conseil municipal. Il promet qu’ils n’obtiendront pas de délégations mais c’est mal connaître ces militants formés à l’ancrage révolutionnaire. Une minorité agissante qui pratique le rapport de force comme une règle fondamentale, qui a fait ses preuves ailleurs.
Grégory Doucet sera vite l’otage de ces "nouveaux influenceurs" qui lui mettront une pression constante, arracheront des mesures lunaires, censureront le travail de son cabinet et de ses adjoints, utiliseront les moyens de la mairie pour la campagne présidentiel de leur gourou et pourriront sûrement la vie des Lyonnais !
66% des Français sont opposés à une alliance entre LFI et les forces de gauche. Espérons qu’un nombre important des électeurs socialistes et écologistes lyonnais condamnent celle-ci mais c’est surement un vœu pieux !
Jean-Michel Aulas n’a pas été un très bon candidat ces dernier mois mais il sera un bon maire. Mieux vaut cela que l’inverse ! Il a une expérience considérable dans l’économie, l’entreprise, la gestion de grandes institutions sportives. C’est un bâtisseur qui a de l’ambition. Il la mettra au service de sa ville car il n’a plus rien à prouver pour lui-même sauf à favoriser la vie de ses administrés.
Il demeure des réserves de voix importantes chez les 40% d’abstentionnistes, certains ne sont pas venus voter car ils pensaient le match déjà joué pour JMA ! Ces voix il faut aller les chercher ! Ce dernier n’a pas tendu la main aux électeurs d’Alexandre Dupalais, encore une erreur psychologique plutôt que politique ! Si Eric Ciotti est élu maire de Nice et lui de Lyon, il ne serrerait pas la main de son collègue ?
Les électeurs de l’UDR doivent soutenir JMA et lui apporter leurs suffrages ! Il en va de l’avenir de notre ville, qu’ils mettent leur rancune de côté, seule la victoire contre la gauche antisémite et extrémiste compte !
Eric Pelet
Avocat honoraire
S’allier avec le LFI c’est déjà une première défaite ..Signaler Répondre
Les chiffres sont peut être la, mais les électeurs réfléchissent et savent prendrent leurs responsabilités.Signaler Répondre
Électeur de gauche, je voterai AULAS dimanche sans états d ame.
La gauche actuelle ne porte plus mes valeurs.
Je refuse la violence, l antisémitisme, le mensonge , le communautarisme......
Cette trahison, je ne lui pardonnerai jamais, mais il faut être réaliste....en attendant qu elle fasse le ménage dans ses rangs .
Les petits ruisseaux font les grandes rivières .... 7% par la 7% par ci ..... et HOP Majorité absolue !Signaler Répondre
Tous pour jean Michel !!!!Signaler Répondre
C'est un peu dérangeant de s'allier à des antisémites et de les mettre à la mairie de Lyon.Signaler Répondre
Rappelons que ces gens antisémites qui souhaitent prendrent notre ville de Lyon ne sont pas Lyonnais. J'ai du mal à me faire à l'idée que des gens puisse élire des politiacrd avides de pouvoir qui ne connaissent pas notre ville.
Nous avons perdus énormément de commerce suite aux lubies des escrolo sur la presqu'ile.
Sur 6 ans ils n'ont écouté aucun acteurs économiques.
Et maintenant c'est de l'antisémityisme décompléxé en nous faisant croire qu'ils n'y a pas de pacte contractuel avec l'extrème gauche.
On a une méxicanésiation de la violences des trafficants de drogues mais l'autre et sa clique de préfèrent "faire une forêt derrière la Part Dieu", des chiottes sèches à l'opéra et des pistes cyclables désertes car qud t'es dessus tu risque de te faire tuer. Et ça avec l'argent public, notre argent - mais on est où en fait ?
Et ça ne vous choque pas là ce détournement des votes en ne tenant pas l'avis électoral des Lyonnias qui ont voté au 1er tour Ces escrolos et qui se retrouvent à voter pour l'extrème gauche au 2nd tour ?
On marche sur la tête.
Vade Retro Satanas - Réveillez nous les Lyonnais et les Lyonnaises.
Bonjour,Signaler Répondre
Si 66% des Français s'opposent à une alliance avec la LFI, combien parmi les français qui votent a gauche s y opposent ?
Ces 66% indiquent déjà que les gens qui votent a gauche veulent l'alliance et qu ils en ont assez des perforations de pseudo dirigeants ou cadres des partis. Que représente la parole d un Glucksman en dehors des plateaux tv, très sérieusement ?
Les écolosSignaler Répondre
On arrête Fessenheim
Stop nucléaire
Ouf aujourd hui merci le 'nucléaire
La petite dictature écolo c est cuba .
Le peuple un rien
Il est donc vrai que la jeune garde a été reconstitué, ce qui fait que maintenant tous ces membres peuvent être poursuivis au pénal, n est ce pas ?Signaler Répondre
Reprenez contact avec vos supérieurs a l assemblée, ils vous diront ce qu il ne faut pas faire ni dire.,...vu que eux sont libres et bien payes pendant que leurs exécutants sont en prison pour longtemps...
un grand merci à la jeune garde de nous avoir protéger des nazis qui tendaient des guet apens. Dimanche nous voterons Doucet !Signaler Répondre
7% trop impressionnantSignaler Répondre
"Les électeurs de l’UDR doivent soutenir JMA et lui apporter leurs suffrages !".Signaler Répondre
Il a raison, cela résonne comme un devoir pour l'avenir de la ville de Lyon.