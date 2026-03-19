Mobilisation générale contre l'alliance de Grégory Doucet et de la Jeune Garde !

D’un côté le visage politique du mouvement des Insoumis incarné à Lyon par celui souriant d'Anaïs Belouassa-Cherifi, mais méfiez-vous le diable s’habille en Prada ! De l’autre une milice de nervis blacks blocs à la violence tellement assumée qu’ils ont battu à mort un jeune militant patriote, Quentin Deranque, décédé sous leurs coups d’une sauvagerie inouïe. Nombre d’entre eux dorment aujourd’hui en prison dans l’attente de l’enquête menée par les juges d’instruction mais il reste encore près d’une centaine de militants dehors dont leur chef emblématique le député Raphaël Archenault de son vrai nom, dit Arnault et toujours aux abonnés absents de l’Assemblée nationale malgré ses obligations parlementaires.

Grégory Doucet a pourtant choisi de s’allier à LFI qui a toujours revendiqué sa complicité avec la Jeune Garde. Jean-Luc Mélenchon leur a tressé des couronnes de lauriers lors de différents meetings et Anaïs Belouassa-Cherifi n’hésitait même pas à porter leur tee-shirt dans une enceinte républicaine. Dommage que l’investigation sur les facilités accordées par l’adjoint à la sécurité de la mandature sortante à la Jeune Garde en termes de renseignements n’aient pas été clarifiées…

L’alliance de la honte comme l’a souligné Jean-Michel Aulas qui aurait mieux fait de porter cette indignation lors du débat organisé par France 3, auquel il a bêtement refusé de participer pour le même motif ! Les absents ont toujours tort ! Les candidats socialistes de Paris et Marseille n’ont pas cédé à la compromission scandaleuse de Grégory Doucet, quitte pour le premier à se mettre en danger pour le second tour.

Si le maire sortant qu’on aimerait appeler l’intérimaire, est malheureusement réélu, Lyon ne s’en remettra pas. A l’image de Grenoble la ville se vide de ses forces vives, les commerces ferment, les embouteillages règnent, l’insécurité devient la règle et la tranquillité l’exception.

Que 37% des Lyonnais lui aient encore fait confiance au premier tour est édifiant ! Le candidat à sa propre succession a inscrit à son programme des propositions qui auraient du être appliquées durant son mandat : renforcement des caméras de surveillance, brigade anti tags ou anti incivilité etc. Il se moque des lyonnais et ne tire aucune leçon de ses nombreux échecs. Son score, après des mois de sondages écrasants et trompeurs pour JMA, est une revanche du peuple des pinces à vélos auparavant dénommés bobos mais qui ne sont plus des bourgeois et encore moins des bohèmes !

Grégory Doucet veut donc faire rentrer des élus LFI- Jeune Garde au conseil municipal. Il promet qu’ils n’obtiendront pas de délégations mais c’est mal connaître ces militants formés à l’ancrage révolutionnaire. Une minorité agissante qui pratique le rapport de force comme une règle fondamentale, qui a fait ses preuves ailleurs.

Grégory Doucet sera vite l’otage de ces "nouveaux influenceurs" qui lui mettront une pression constante, arracheront des mesures lunaires, censureront le travail de son cabinet et de ses adjoints, utiliseront les moyens de la mairie pour la campagne présidentiel de leur gourou et pourriront sûrement la vie des Lyonnais !

66% des Français sont opposés à une alliance entre LFI et les forces de gauche. Espérons qu’un nombre important des électeurs socialistes et écologistes lyonnais condamnent celle-ci mais c’est surement un vœu pieux !

Jean-Michel Aulas n’a pas été un très bon candidat ces dernier mois mais il sera un bon maire. Mieux vaut cela que l’inverse ! Il a une expérience considérable dans l’économie, l’entreprise, la gestion de grandes institutions sportives. C’est un bâtisseur qui a de l’ambition. Il la mettra au service de sa ville car il n’a plus rien à prouver pour lui-même sauf à favoriser la vie de ses administrés.

Il demeure des réserves de voix importantes chez les 40% d’abstentionnistes, certains ne sont pas venus voter car ils pensaient le match déjà joué pour JMA ! Ces voix il faut aller les chercher ! Ce dernier n’a pas tendu la main aux électeurs d’Alexandre Dupalais, encore une erreur psychologique plutôt que politique ! Si Eric Ciotti est élu maire de Nice et lui de Lyon, il ne serrerait pas la main de son collègue ?

Les électeurs de l’UDR doivent soutenir JMA et lui apporter leurs suffrages ! Il en va de l’avenir de notre ville, qu’ils mettent leur rancune de côté, seule la victoire contre la gauche antisémite et extrémiste compte !

Eric Pelet

Avocat honoraire