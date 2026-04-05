Mis à prix 600 000 euros, le château s’envole à 1,35 million : la vente surprise à Lyon

Jeudi 2 avril, la salle du tribunal judiciaire de Lyon affichait complet pour la mise en vente du Châtelard, propriété emblématique du 9e arrondissement. Curieux, riverains de l’île et habitants de Saint-Rambert s’étaient déplacés, certains ayant visité le site quelques jours plus tôt.

Fixée à 600 000 euros, la mise à prix du château insulaire a rapidement suscité l’intérêt, avec plusieurs enchérisseurs engagés dès les premières minutes. Un habitant de l’île s’est d’abord positionné avant de se retirer sous les 800 000 euros, laissant place à un autre candidat représenté par un avocat, qui a fait grimper les enchères jusqu’à 960 000 euros.

Une nouvelle offre a ensuite franchi le seuil du million, portée par un troisième acquéreur discret. Le promoteur lyonnais Guillaume Langlois, à la tête de la société Palauma, a fini par remporter le bien pour un montant total de 1 350 000 euros.

L’investisseur a acheté le bien dans l’urgence, après avoir découvert la vente la veille et déposé son offre juste avant la limite, avec encore dix jours possibles pour une surenchère. Il n’a pas encore tranché sur l’usage du site, mais prévoit d’importants travaux de rénovation estimés entre 2 et 3,4 millions d’euros.

Le domaine comprend un château sur trois niveaux, une chapelle, cinq chambres, des logements annexes et des entrepôts, avec un chantier compliqué par l’accès difficile à l’île.