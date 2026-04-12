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Il disparaît pendant une fête familiale près de Lyon : un enfant de 2 ans retrouvé après des heures d’angoisse

Il disparaît pendant une fête familiale près de Lyon : un enfant de 2 ans retrouvé après des heures d’angoisse
Il disparaît pendant une fête familiale près de Lyon : un enfant de 2 ans retrouvé après des heures d’angoisse

Une nuit sous tension pour cette famille.

Une importante opération de recherche s’est déroulée dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 avril dans la commune de Saint-Julien-sur-Bibost, située dans les monts de Tarare, à l’ouest de Lyon.

Lors d’une fête familiale organisée dans deux habitations, un enfant âgé de deux ans a été vu pour la dernière fois vers 20h10. Pendant un court laps de temps, les adultes présents ont pensé que le petit garçon se trouvait dans l’autre maison. Mais rapidement, l’inquiétude monte : l’enfant est introuvable.

Après des recherches infructueuses, la famille décide de prévenir la gendarmerie aux alentours de 21h30.

D’importants moyens déployés

Face à cette disparition jugée inquiétante, les militaires mobilisent rapidement des moyens conséquents pour ratisser le secteur. En raison de conditions météorologiques défavorables, l’hélicoptère ne peut pas être engagé. Des équipes cynotechniques sont alors déployées pour explorer minutieusement la zone.

Pendant la nuit, les chiens des gendarmes parviennent finalement à localiser l’enfant. Il est retrouvé en pleine nature, à environ 1,5 kilomètre du lieu de la fête, rapporte Le Progrès. 

Pris en charge par les secours, l'état de santé du jeune enfant n'était manifestement pas préoccupant. Deux ambulances ainsi qu’un infirmier du SDMIS ont été mobilisés pour assurer son suivi.

Dans ce secteur vallonné des monts de Tarare, composé de prairies et de zones boisées culminant à plus de 800 mètres d’altitude, les circonstances exactes de cette disparition restent encore inconnues.

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disparition

4 commentaires
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Sharon le 12/04/2026 à 19:12
Un buveur de Beaujolais repenti a écrit le 12/04/2026 à 18h18

Dans la vie il faut choisir l'alcool ou surveiller son gamin

Ou surveillé tavfemme pauvre attardé, surtout qu'elle est pas souvent loin avec les paysans a ce faire empaillés

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Levar le 12/04/2026 à 18:54
Un buveur de Beaujolais repenti a écrit le 12/04/2026 à 18h18

Dans la vie il faut choisir l'alcool ou surveiller son gamin

Un peu facile. Un gamin de cet âge disparait le temps de se retourner. J'ai perdu le mien dans un camping en déchargeant la voiture, je me suis penché dans la voiture et il n'était plus là. On l'a retrouvé 20min plus tard endormi dans une chaise longue à 30m...

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Tout est bien qui finit bien le 12/04/2026 à 18:24

Un futur athlète, champion du Marathon.

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Un buveur de Beaujolais repenti le 12/04/2026 à 18:18

Dans la vie il faut choisir l'alcool ou surveiller son gamin

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