Lyon : Laurence Croizier élue présidente du nouveau groupe "Lyon Ensemble"

Le groupe "Lyon Ensemble" s’organise.

Réunis mercredi, les conseillers municipaux de cette nouvelle formation politique ont procédé à l’élection de leur gouvernance. À l’issue du scrutin, Laurence Croizier a été élue présidente du groupe à l’unanimité.

Pour l’accompagner, le groupe a confié les vice-présidences à trois maires d’arrondissement également conseillers municipaux : Pierre Oliver (2e), Thomas Rudigoz (5e) et Samuel Soulier (6e).

Né des cendres de Coeur Lyonnais après l'affaire Roman Abreu, Lyon Ensemble, fort de ses onze conseillers, affirme avoir choisi de se rassembler "dans l’intérêt des Lyonnais" et au nom de "l’intérêt général", en mettant en avant son attachement aux valeurs républicaines et démocratiques.