Affaire Plessy à Lyon : l’ancien directeur des Chartreux placé en garde à vue

Jean-Bernard Plessy, ancien directeur de l’Institution des Chartreux à Lyon, a été placé en garde à vue ce lundi 5 octobre, rapporte le Monde.
Le prêtre est entendu dans le cadre d’une enquête préliminaire diligentée par le parquet de Lyon pour viol, agression sexuelle sur personne vulnérable par personne abusant de son autorité, ainsi que pour menace ou intimidation visant à déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter.
Des faits présumés impliquant une élève
Les investigations portent notamment sur les relations que Jean-Bernard Plessy aurait entretenues avec une élève de l’Institution des Chartreux lorsqu’il dirigeait l’établissement. Il est soupçonné d’avoir profité de sa position pour exercer une emprise sur cette dernière afin d’obtenir des relations sexuelles.
Cette garde à vue intervient un peu plus d’un mois après une première conséquence pour le prêtre. Le 2 septembre dernier, l’archevêque de Lyon l’avait démis de ses fonctions.
L’avocat de Jean-Bernard Plessy, Me Thibault Ginoux, maintient que son client conteste fermement les accusations formulées à son encontre.
Ce prêtre n’est pas très catholique …Signaler Répondre
je pense que 99% des abuseurs sont des gens qui peuvent se marier. et il est documenté que la plus grande part des cas de pedophilie se passent a l’intérieur des famillesSignaler Répondre
quel intérêt ! les élèves ne sont pas responsables !Signaler Répondre
Jean Bernard , c’est le Bardella des Chartreux! Prix les doigts dans le pot de confiture ( J’espère que vous avez l’image!) , il nie tout en bloc !!! Pas très catholique , ce type !Signaler Répondre
çà s'empêche(Albert Camus-romancier -écrivain-séducteur)Signaler Répondre
Rien à voir avec le célibat des prêtres. La victime l'accuse de viol.Signaler Répondre
Il conteste fermement… À fin de la garde à vue, n’étant pas condamné, il reste innocent. Laissons la Justice aveugle faire son devoirSignaler Répondre
Ça aggrave son cas non ?Signaler Répondre
A espérer..
Quelle morgue
=> Plus dure sera la chute et tant mieux si il est coupable
que leur prêtes seraient dorénavant célibataires.Signaler Répondre
Mais , si l 'appétit sexuel est moins exigeant que l 'alimentaire , la chair est faible et cela finit par faire des personnes peu équilibrée surtout chez les hommes qui vivent souvent plus difficilement cette abstinence .
On savait avec ton commentaire en copier-coller tous les jours que tu n'avais pas grand chose dans la tête, mais là tu confirmes. Tu peux développer, j'ai envie de rire ?Signaler Répondre
Il va falloir bloquer ce lycée. D'une manière permanente.Signaler Répondre
... pris la main dans (la culotte) le sac !Signaler Répondre
L'abus de pouvoir sur personne vulnérable, n'est ce pas également l'histoire de Brigitte ?Signaler Répondre
Elle n'a jamais été entendue.
Et les français subissent depuis bientôt 10 ans les conséquences de son acte via sa victime consentante.
les mêmes "menottes"...Signaler Répondre
Qui vole un œuf … vole un bœuf 🐂 ! Que ce cache t’il derrière cette info ?Signaler Répondre