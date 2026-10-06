Affaire Plessy à Lyon : l’ancien directeur des Chartreux placé en garde à vue

Jean-Bernard Plessy, ancien directeur de l’Institution des Chartreux à Lyon, a été placé en garde à vue ce lundi 5 octobre, rapporte le Monde.

Le prêtre est entendu dans le cadre d’une enquête préliminaire diligentée par le parquet de Lyon pour viol, agression sexuelle sur personne vulnérable par personne abusant de son autorité, ainsi que pour menace ou intimidation visant à déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter.

Des faits présumés impliquant une élève

Les investigations portent notamment sur les relations que Jean-Bernard Plessy aurait entretenues avec une élève de l’Institution des Chartreux lorsqu’il dirigeait l’établissement. Il est soupçonné d’avoir profité de sa position pour exercer une emprise sur cette dernière afin d’obtenir des relations sexuelles.

Cette garde à vue intervient un peu plus d’un mois après une première conséquence pour le prêtre. Le 2 septembre dernier, l’archevêque de Lyon l’avait démis de ses fonctions.

L’avocat de Jean-Bernard Plessy, Me Thibault Ginoux, maintient que son client conteste fermement les accusations formulées à son encontre.