Judiciaire

Affaire Plessy à Lyon : l’ancien directeur des Chartreux placé en garde à vue

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Affaire Plessy à Lyon : l’ancien directeur des Chartreux placé en garde à vue
Affaire Plessy à Lyon : l’ancien directeur des Chartreux placé en garde à vue

La procédure judiciaire se poursuit autour de l’ancien directeur de l’un des établissements scolaires les plus connus de Lyon.

Jean-Bernard Plessy, ancien directeur de l’Institution des Chartreux à Lyon, a été placé en garde à vue ce lundi 5 octobre, rapporte le Monde

Le prêtre est entendu dans le cadre d’une enquête préliminaire diligentée par le parquet de Lyon pour viol, agression sexuelle sur personne vulnérable par personne abusant de son autorité, ainsi que pour menace ou intimidation visant à déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter.

Des faits présumés impliquant une élève

Les investigations portent notamment sur les relations que Jean-Bernard Plessy aurait entretenues avec une élève de l’Institution des Chartreux lorsqu’il dirigeait l’établissement. Il est soupçonné d’avoir profité de sa position pour exercer une emprise sur cette dernière afin d’obtenir des relations sexuelles.

Cette garde à vue intervient un peu plus d’un mois après une première conséquence pour le prêtre. Le 2 septembre dernier, l’archevêque de Lyon l’avait démis de ses fonctions.

L’avocat de Jean-Bernard Plessy, Me Thibault Ginoux, maintient que son client conteste fermement les accusations formulées à son encontre. 

Tags :

Jean-Bernard Plessy

Les Chartreux

15 commentaires
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Francal le 06/10/2026 à 13:36

Ce prêtre n’est pas très catholique …

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l’argument du célibat ne tient pas le 06/10/2026 à 12:38
ils ont décidé il y a mille ans a écrit le 06/10/2026 à 09h56

que leur prêtes seraient dorénavant célibataires.

Mais , si l 'appétit sexuel est moins exigeant que l 'alimentaire , la chair est faible et cela finit par faire des personnes peu équilibrée surtout chez les hommes qui vivent souvent plus difficilement cette abstinence .

je pense que 99% des abuseurs sont des gens qui peuvent se marier. et il est documenté que la plus grande part des cas de pedophilie se passent a l’intérieur des familles

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bin pourquoi le 06/10/2026 à 12:25
Soleil noir a écrit le 06/10/2026 à 09h40

Il va falloir bloquer ce lycée. D'une manière permanente.

quel intérêt ! les élèves ne sont pas responsables !

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Le bien nommé le 06/10/2026 à 12:06

Jean Bernard , c’est le Bardella des Chartreux! Prix les doigts dans le pot de confiture ( J’espère que vous avez l’image!) , il nie tout en bloc !!! Pas très catholique , ce type !

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un homme le 06/10/2026 à 11:37
il ne caresse plus a écrit le 06/10/2026 à 06h44

les mêmes "menottes"...

çà s'empêche(Albert Camus-romancier -écrivain-séducteur)

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hein le 06/10/2026 à 10:45
ils ont décidé il y a mille ans a écrit le 06/10/2026 à 09h56

que leur prêtes seraient dorénavant célibataires.

Mais , si l 'appétit sexuel est moins exigeant que l 'alimentaire , la chair est faible et cela finit par faire des personnes peu équilibrée surtout chez les hommes qui vivent souvent plus difficilement cette abstinence .

Rien à voir avec le célibat des prêtres. La victime l'accuse de viol.

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Histoire le 06/10/2026 à 10:43

Il conteste fermement… À fin de la garde à vue, n’étant pas condamné, il reste innocent. Laissons la Justice aveugle faire son devoir

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Il conteste. Sérieusement ? le 06/10/2026 à 10:21

Ça aggrave son cas non ?
A espérer..

Quelle morgue
=> Plus dure sera la chute et tant mieux si il est coupable

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ils ont décidé il y a mille ans le 06/10/2026 à 09:56
Le bon dicton a écrit le 06/10/2026 à 06h28

Qui vole un œuf … vole un bœuf 🐂 ! Que ce cache t’il derrière cette info ?

que leur prêtes seraient dorénavant célibataires.

Mais , si l 'appétit sexuel est moins exigeant que l 'alimentaire , la chair est faible et cela finit par faire des personnes peu équilibrée surtout chez les hommes qui vivent souvent plus difficilement cette abstinence .

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Tout le monde sait le 06/10/2026 à 09:44
Solidarité 69 a écrit le 06/10/2026 à 07h55

L'abus de pouvoir sur personne vulnérable, n'est ce pas également l'histoire de Brigitte ?
Elle n'a jamais été entendue.
Et les français subissent depuis bientôt 10 ans les conséquences de son acte via sa victime consentante.

On savait avec ton commentaire en copier-coller tous les jours que tu n'avais pas grand chose dans la tête, mais là tu confirmes. Tu peux développer, j'ai envie de rire ?

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Soleil noir le 06/10/2026 à 09:40

Il va falloir bloquer ce lycée. D'une manière permanente.

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Le garant de la bonne morale ... le 06/10/2026 à 08:49

... pris la main dans (la culotte) le sac !

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Solidarité 69 le 06/10/2026 à 07:55

L'abus de pouvoir sur personne vulnérable, n'est ce pas également l'histoire de Brigitte ?
Elle n'a jamais été entendue.
Et les français subissent depuis bientôt 10 ans les conséquences de son acte via sa victime consentante.

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il ne caresse plus le 06/10/2026 à 06:44

les mêmes "menottes"...

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Le bon dicton le 06/10/2026 à 06:28

Qui vole un œuf … vole un bœuf 🐂 ! Que ce cache t’il derrière cette info ?

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