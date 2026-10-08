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Près de Lyon : une villa rafalée à la kalachnikov, la piste du règlement de compte privilégiée

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Près de Lyon : une villa rafalée à la kalachnikov, la piste du règlement de compte privilégiée
Kalachnikov

Une maison de Villette-d’Anthon a été visée par des tirs pour la troisième fois dans la nuit du 6 au 7 octobre, sur fond de possible règlement de comptes.

Les habitants sont partis, les attaques continuent. Rue des Eucalyptus, à Villette-d’Anthon, une villa désormais vide a de nouveau reçu une rafale vers 2h du matin, dans la nuit de mardi à mercredi. Un quartier pavillonnaire où le calme reste manifestement une promesse fragile.

Les gendarmes de Pont-de-Chéruy ont découvert plusieurs impacts sur la façade. Les tirs auraient été effectués avec une kalachnikov, selon Le Dauphiné Libéré. La brigade de recherches de Bourgoin-Jallieu a repris les investigations sur une adresse qu’elle connaît déjà bien.

La maison avait en effet été prise pour cible dans la soirée du 2 mai, puis au petit matin du 9 mai. Avant ces deux épisodes, une première attaque, accompagnée d’une tentative d’incendie dans la nuit du 26 au 27 avril, avait poussé les occupants à quitter les lieux pour leur sécurité.

Derrière cette succession d’intimidations, les enquêteurs privilégient sérieusement un règlement de comptes et s’intéressent au fils aîné du couple. 

Soupçonné d’implication dans un meurtre en bande organisée à Dijon, le jeune homme de 19 ans était sous contrôle judiciaire, avec obligation de rester chez ses parents de 20h à 8h. Selon Le Dauphiné Libéré, il a pourtant quitté le secteur et semble introuvable.

À Villette-d’Anthon aussi, le calme d’une rue pavillonnaire peut désormais être brisé par une rafale de fusil d’assaut.

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villette d'anton

11 commentaires
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DVD le 08/10/2026 à 15:48
JFB a écrit le 08/10/2026 à 15h06

AH!!!!! qu'elle est belle la nouvelle France des islamogauchistes.
Chut!!! JF tu vas dire des conneries.

Dans une ville avec un maire Divers Droite...

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Jérémy le 08/10/2026 à 15:37
Solidarité 69 a écrit le 08/10/2026 à 13h11

Ah la belle nouvelle France by EELV-LFI que voilà !

Déchéance et fier voilà LFI.

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JFB le 08/10/2026 à 15:06

AH!!!!! qu'elle est belle la nouvelle France des islamogauchistes.
Chut!!! JF tu vas dire des conneries.

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zut le 08/10/2026 à 14:11

ils foutent tout en l'air

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et oui et oui le 08/10/2026 à 13:56

Un très bel avenir pour la France !

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CQQFD69! le 08/10/2026 à 13:51

Nos policiers bien aimé n'ont plus le droit d'utiliser des grenades, en revanche les déchets de la société ont des armes de guerre ! Macron et son pote de LFI approuvent.

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Solidarité 69 le 08/10/2026 à 13:11

Ah la belle nouvelle France by EELV-LFI que voilà !

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Chris6969699 le 08/10/2026 à 12:42

"le jeune homme de 19 ans était sous contrôle judiciaire".

On a une justice tellement efficace, qui force le respect ...

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Ça pour une surprise, c'est une surprise le 08/10/2026 à 12:34

"le jeune homme de 19 ans était sous contrôle judiciaire, avec obligation de rester chez ses parents de 20h à 8h. Selon Le Dauphiné Libéré, il a pourtant quitté le secteur et semble introuvable."
C’est vrai qu’avec une obligation aussi sévère, on peut être sûr que le mec va gentiment attendre son procès pour meurtre en bande organisée (une paille, quoi).
Les juges pensent vraiment que la racaille va obéir, surtout quand on sait ce qu’il risque pour un tel crime.

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Votez LFI le 08/10/2026 à 12:28

Ils viendront vous défendre!

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çà sent pas bon le 08/10/2026 à 12:08

çà (eucaly)-ptus vraiment

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