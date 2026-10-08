Près de Lyon : une villa rafalée à la kalachnikov, la piste du règlement de compte privilégiée

Les habitants sont partis, les attaques continuent. Rue des Eucalyptus, à Villette-d’Anthon, une villa désormais vide a de nouveau reçu une rafale vers 2h du matin, dans la nuit de mardi à mercredi. Un quartier pavillonnaire où le calme reste manifestement une promesse fragile.
Les gendarmes de Pont-de-Chéruy ont découvert plusieurs impacts sur la façade. Les tirs auraient été effectués avec une kalachnikov, selon Le Dauphiné Libéré. La brigade de recherches de Bourgoin-Jallieu a repris les investigations sur une adresse qu’elle connaît déjà bien.
La maison avait en effet été prise pour cible dans la soirée du 2 mai, puis au petit matin du 9 mai. Avant ces deux épisodes, une première attaque, accompagnée d’une tentative d’incendie dans la nuit du 26 au 27 avril, avait poussé les occupants à quitter les lieux pour leur sécurité.
Derrière cette succession d’intimidations, les enquêteurs privilégient sérieusement un règlement de comptes et s’intéressent au fils aîné du couple.
Soupçonné d’implication dans un meurtre en bande organisée à Dijon, le jeune homme de 19 ans était sous contrôle judiciaire, avec obligation de rester chez ses parents de 20h à 8h. Selon Le Dauphiné Libéré, il a pourtant quitté le secteur et semble introuvable.
À Villette-d’Anthon aussi, le calme d’une rue pavillonnaire peut désormais être brisé par une rafale de fusil d’assaut.
Dans une ville avec un maire Divers Droite...Signaler Répondre
Déchéance et fier voilà LFI.Signaler Répondre
AH!!!!! qu'elle est belle la nouvelle France des islamogauchistes.Signaler Répondre
Chut!!! JF tu vas dire des conneries.
ils foutent tout en l'airSignaler Répondre
Un très bel avenir pour la France !Signaler Répondre
Nos policiers bien aimé n'ont plus le droit d'utiliser des grenades, en revanche les déchets de la société ont des armes de guerre ! Macron et son pote de LFI approuvent.Signaler Répondre
Ah la belle nouvelle France by EELV-LFI que voilà !Signaler Répondre
"le jeune homme de 19 ans était sous contrôle judiciaire".Signaler Répondre
On a une justice tellement efficace, qui force le respect ...
"le jeune homme de 19 ans était sous contrôle judiciaire, avec obligation de rester chez ses parents de 20h à 8h. Selon Le Dauphiné Libéré, il a pourtant quitté le secteur et semble introuvable."Signaler Répondre
C’est vrai qu’avec une obligation aussi sévère, on peut être sûr que le mec va gentiment attendre son procès pour meurtre en bande organisée (une paille, quoi).
Les juges pensent vraiment que la racaille va obéir, surtout quand on sait ce qu’il risque pour un tel crime.
Ils viendront vous défendre!Signaler Répondre
çà (eucaly)-ptus vraimentSignaler Répondre