Un réseau de trafic d'armes démantelé, des arrestations dans le Rhône

En tout, 13 personnes ont été interpellées dans le Rhône et en Isère et une au Portugal. Ces individus sont soupçonnés de vols par effraction de plusieurs armureries en France et en Suisse. Près de 300 armes ont ainsi été dérobées, dont une Kalachnikov. Des stupéfiants, des munitions et 240 000 euros ont également été saisis. Les armes étaient destinées au grand banditisme, à des trafiquants de stupéfiants ou à des bandes de quartiers, a précisé la police.

Onze suspects devaient être déférés devant la justice à Lyon en cette fin de semaine.