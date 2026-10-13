Mobilisation lycéenne et étudiante à Lyon : le cortège est parti, 11 établissements perturbés et sept interpellations

Mise à jour à 11h15 : Après un départ dans le calme, les premières dégradations ont été constatées au sein de la manifestation lycéenne et étudiante ce mardi matin à Lyon. Plusieurs individus ont notamment pris pour cible des panneaux publicitaires, qu'ils ont dégradés avant de tenter d'y mettre le feu. Ces incidents marquent les premières tensions au sein du cortège, qui progressait jusqu'alors sans dégradation signalée.

Mise à jour à 10h44 : Selon un nouveau bilan communiqué à 10h44, 11 établissements scolaires et universitaires ont été impactés depuis le début de la journée. En parallèle, les forces de l'ordre ont procédé à sept interpellations, notamment pour des tirs de mortiers d'artifice, des incendies de poubelles et des faits de détention d'armes prohibées.

Mise à jour à 10h38 : La manifestation des lycéens, étudiants et enseignants a débuté ce mardi matin dans le 3e arrondissement de Lyon. Parti de la place Guichard, le cortège s'est mis en mouvement peu avant 10h40 et devait rejoindre quelques minutes plus tard la rue Rabelais.

Mise à jour à 9h22 : De nouvelles tensions ont éclaté ce mardi matin à Lyon, en marge de la mobilisation lycéenne et étudiante. Les forces de l'ordre ont fait usage de grenades lacrymogènes devant le lycée Ampère, après plusieurs jets de projectiles.

Mise à jour à 8h15 : La mobilisation touche également Villeurbanne ce mardi matin. Un rassemblement a été signalé devant l'École nationale de musique, qui restera fermée pour la journée.

Article initial : La préfecture a recensé sept établissements perturbés ce mardi matin dans l'agglomération lyonnaise. Avant le coup d'envoi d'une nouvelle manifestation à 10h au départ de la place Guichard dans le 3e arrondissement, lycéens et étudiants ont parfois bloqué leur établissement ou ont fait face aux forces de l'ordre.

Quatre lycées ont ainsi connu des rassemblements. Il s'agit d'Ampère, de Branly, de Blaise-Pascal et de Fitzgerald.

Côté enseignement supérieur, Sciences Po Lyon, mais aussi l'ENS et l'INSA se sont joint au mouvement.

Enfin, les universités Lyon 2 et Lyon 3 restent fermées ce mardi, avec des cours en distanciel.