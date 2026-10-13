Mobilisation lycéenne et étudiante à Lyon : le cortège est parti, 11 établissements perturbés et sept interpellations

Mise à jour à 11h15 : Après un départ dans le calme, les premières dégradations ont été constatées au sein de la manifestation lycéenne et étudiante ce mardi matin à Lyon. Plusieurs individus ont notamment pris pour cible des panneaux publicitaires, qu'ils ont dégradés avant de tenter d'y mettre le feu. Ces incidents marquent les premières tensions au sein du cortège, qui progressait jusqu'alors sans dégradation signalée.
Mise à jour à 10h44 : Selon un nouveau bilan communiqué à 10h44, 11 établissements scolaires et universitaires ont été impactés depuis le début de la journée. En parallèle, les forces de l'ordre ont procédé à sept interpellations, notamment pour des tirs de mortiers d'artifice, des incendies de poubelles et des faits de détention d'armes prohibées.
Mise à jour à 10h38 : La manifestation des lycéens, étudiants et enseignants a débuté ce mardi matin dans le 3e arrondissement de Lyon. Parti de la place Guichard, le cortège s'est mis en mouvement peu avant 10h40 et devait rejoindre quelques minutes plus tard la rue Rabelais.
Mise à jour à 9h22 : De nouvelles tensions ont éclaté ce mardi matin à Lyon, en marge de la mobilisation lycéenne et étudiante. Les forces de l'ordre ont fait usage de grenades lacrymogènes devant le lycée Ampère, après plusieurs jets de projectiles.
Mise à jour à 8h15 : La mobilisation touche également Villeurbanne ce mardi matin. Un rassemblement a été signalé devant l'École nationale de musique, qui restera fermée pour la journée.
Article initial : La préfecture a recensé sept établissements perturbés ce mardi matin dans l'agglomération lyonnaise. Avant le coup d'envoi d'une nouvelle manifestation à 10h au départ de la place Guichard dans le 3e arrondissement, lycéens et étudiants ont parfois bloqué leur établissement ou ont fait face aux forces de l'ordre.
Quatre lycées ont ainsi connu des rassemblements. Il s'agit d'Ampère, de Branly, de Blaise-Pascal et de Fitzgerald.
Côté enseignement supérieur, Sciences Po Lyon, mais aussi l'ENS et l'INSA se sont joint au mouvement.
Enfin, les universités Lyon 2 et Lyon 3 restent fermées ce mardi, avec des cours en distanciel.
C est simple, pour les élections, éliminer tout candidat ayant fait sciences po ou l ENA, mais ayant fait la preuve de ses capacités de gestion.Signaler Répondre
Pour le moment, je ne vois que David LISNARD.
et sa troupe qui occupait la place près du radiateur à l 'école , la France aurait fait des étincelles , pour sur !Signaler Répondre
Ç est déjà l usage dans les entreprises..ils n auront plus que l administration pour les recruter.....ça va être dur de faire le ménage en 2027 et leur enlever leur placard doré..Signaler Répondre
De voir la descente du niveau de nos écoles comme Sciencespo ou certaines écoles d’ingénieurs comme l’Insa et Centrale. Désormais l’extrème gauche a intégré ces écoles et contribue à cette baisse de niveau en modifiant les conditions d’intégration pour plus de diversité.Signaler Répondre
entre ca et des détournements de fonds, de l'antisémitisme et du racisme le nom respect de la devise française.Signaler Répondre
Tirs de mortiers, feu de poubelles, armes prohibées, tout l'attirail de LFI.Signaler Répondre
Il faut le dire, des millions d'électeurs votent pour ça.
Un candidat de "gauche" qui refuse un accord avec lfi verra la droite gagnée.Signaler Répondre
donc un candidat qui préfère voir gagner la droite plutôt qu'un parti de gauche n'est pas de gauche.
PRIMAIRE. Sur les 5 candidats de gauche, seuls 2 ont évacué la possibilité de fusion avec LFI. Le plébiscite exprimé en a clairement clarifié l'eventualité. Si pour Gluk la réplique du slogan hollandais: " Mon pire ennemi, c'est le RN",Signaler Répondre
son enfarinade prouve que celui-ci se trouve derrière lui. Et il en faudra plus qu'une pour faire revenir les démocrates républicains dans son giron. Ses pires ennemis sont à l'extrême gauche dont il connait les arguments sectaires, séditieux et brutaux.. voir les Sciences Po, science sans conscience.. etc !
l avantage pour les recruteurs de demain, c est qu on ne perdra ps de temps à lire les CV de science Po! direct poubelle! merci pour notre temps!Signaler Répondre
Tous des idiots utiles de Moscou.Signaler Répondre
ce ne sont pas eux qui vont remonter le niveau en France … ça baisse un peu plus chaque année et ils ne veulent plus rien apprendre… ça fabrique des imbeciles … c’est pour ça que LFI gagne des électeurs…Signaler Répondre
Science Po.... mouahahaha!Signaler Répondre
Après analyse des précédentes manifestations lyonnaises, celle d’aujourd’hui présente un niveau d’efficacité strictement identique : aucune.Signaler Répondre
Les perturbations scolaires sont classées en nuisances récurrentes, les slogans en matériel recyclé, et le défilé en activité sans impact.
Aucun changement n’est attendu.
Aucun suivi ne sera effectué.
Aucune suite ne sera donnée.
Quant à LFI, leur participation est enregistrée comme présence décorative, sans effet mesurable sur la réalité ni sur l’issue de quoi que ce soit.
La manifestation est donc considérée comme traitée avant même d’avoir commencé.
La saison de la galinette cendrée commence ! 🤣Signaler Répondre
Sciences Po ou militants LFI ?Signaler Répondre
Dire que ça veut diriger le pays après leurs pseudos études...
sans plusSignaler Répondre