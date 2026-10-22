La polémique nationale a trouvé un écho à Bourg-en-Bresse. Jean-François Debat, maire socialiste de la ville, a cosigné avec André Laignel, vice-président PS de l'Association des maires de France (AMF), un courrier adressé à David Lisnard. Ils l'appellent "à la retenue" après ses propos sur le 17 octobre 1961.

Lundi soir sur LCI, une étudiante proche de La France insoumise avait interrogé le maire de Cannes, candidat "Nouvelle Énergie" à la présidentielle, sur cette date, quand des dizaines d'Algériens furent tués et jetés dans la Seine par des policiers. "Je m'en fous Madame, j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à cirer, j'étais pas né, depuis il y a eu l'indépendance de l'Algérie", avait-il répondu.

"Un mélange des genres"

Révélé par Le Monde, le courrier demande à David Lisnard de corriger publiquement ses propos. Les deux élus estiment que plusieurs de ses prises de parole récentes "ont créé du trouble, là où nous avons au contraire besoin d'apaisement et d'unité". Auprès de France 3, Jean-François Debat a dénoncé un mélange des genres : selon lui, chaque déclaration publique du candidat est aussi reçue comme celle du président de l'AMF.

L'enjeu est d'autant plus sensible que David Lisnard brigue un nouveau mandat à la tête de l'association lors du congrès de novembre. Le maire de Bourg-en-Bresse, qui devrait en prendre la vice-présidence le mois prochain, prévient que ce congrès ne peut pas devenir un temps de campagne présidentielle.

Lisnard assume

David Lisnard, lui, maintient sa position. Auprès de l'AFP, il assure avoir voulu dénoncer l'instrumentalisation d'un drame historique pour justifier les violences commises en marge de la mobilisation contre la vie chère. "J'assume de ne pas accepter l'utilisation mémorielle d'un drame pour justifier des actes de criminalité contemporains", a-t-il déclaré.