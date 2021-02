Aérotram de la Métropole de Lyon : la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon réclame des référendum locaux

Et il est de moins en moins probable que sa ligne d’aérotram entre Gerland et Francheville voit le jour d’ici la fin du mandat, du moins sans accroc.

Avec les premiers tracés des études réalisées par le Sytral, bon nombres d’habitants ont subitement compris que des pylônes allaient germer dans leur quartier, voire dans leur jardin. Et que toutes les 20 secondes, ils verraient depuis leur fenêtre une cabine passer.

Outre ces futurs recours probables, la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon n’a également pas l’intention de laisser le président écologiste du Sytral et de la Métropole faire sa télécabine dans son coin. Véronique Sarselli a ainsi adressé un courrier à Bruno Bernard qu’elle a également envoyé aux médias lyonnais.

L’élue LR, appuyée par sa majorité mais aussi par quatre conseillers municipaux d’opposition, réclame des referendums locaux préalables dans chaque ville-support de la future ligne aérienne : Francheville, Sainte-Foy-lès-Lyon et la Mulatière. "Dans l’hypothèse où l’une des trois populations viendrait à s’exprimer défavorablement au principe d’un téléphérique, nous vous demandons que cet avis préalable soit considéré comme un veto ne permettant pas la poursuite du projet sur son territoire", écrit Véronique Sarselli, qui craint une rupture "en matière urbaine et paysagère" à cause du projet.

Depuis qu’il a inclus la ligne dans son projet de mandat du Sytral, avec une ouverture espérée fin 2025 et pour un coût de 160 millions d’euros pour 7 à 8 stations sur 5,6 kilomètres, Bruno Bernard n’a pas encore réagi à la grogne des habitants et des élus locaux. Une pétition à Francheville a aussi vu le jour.