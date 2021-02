Gilles Gascon : "Il faut être sérieux : soit on reconfine, soit on laisse redémarrer l’activité"

Saint-Priest a été le théâtre d’une fusillade cette semaine. De quoi remettre en cause la politique de sécurité du maire ? "Les protagonistes ne sont pas des San-Priods. L’affaire s’est terminée dans notre belle commune. Les chiffres rapportés au dernier CLSPD (Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ndlr) sont plutôt excellents. On est une ville de 47 000 habitants, un grand territoire, il est évident qu’il peut toujours se passer des choses", répond Gilles Gascon.

Le maire LR a également évoqué le centre de vaccination qui ouvrira le 25 janvier salle Mosaïque rue Aristide-Briand.

Concernant le couvre-feu à 18h décrété par le gouvernement, "on est à peu près tous sur la même ligne, sauf le gouvernement malheureusement. Nos commerçants souffrent depuis déjà presqu’une année complète. (…) A un moment donné, il faut être sérieux : soit on reconfine, soit on laisse redémarrer l’activité".

"Avec Bruno Bernard, on a pu parler un peu métro, un peu Porte des Alpes avec le développement économique. Il est en début de mandat, on essaye d’avoir une perspective et de regarder un petit peu loin", conclut Gilles Gascon.

