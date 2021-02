Lyon : Jean Castex reçu par Grégory Doucet avant de promettre 2,1 milliards d’euros à la Région

La cour de la mairie de Lyon servait de zone de répétition protocolaire, l'élu écologiste répétait ainsi pour l'arrivée du Premier ministre : se tenir à tel endroit, attendre que le garde du corps ouvre la porte du véhicule et, enfin, saluer Jean Castex, venu à Lyon avec la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault.

Les deux hommes se connaissent déjà bien, malgré le fait qu'ils n'aient pas, tous les deux, un an d'expérience à leur poste. Avec Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, Grégory Doucet s'est entretenu plusieurs fois avec le Premier ministre pour construire la stratégie nationale et locale à adopter face à l'épidémie de Covid-19. La plupart du temps, les deux parties n'étaient pas d'accord, que ce soit sur le port du masque, le couvre-feu ou la fermeture des commerces et lieux culturels.

Ce samedi pourtant, Grégory Doucet et Jean Castex ont, devant les caméras et les objectifs des photographes lyonnais, déployé toute leur complicité. Rejoint par Pascal Mailhos, préfet du Rhône, le désormais quatuor a ensuite filé dans le bureau du maire pour un court entretien. La teneur de leurs propos n'est pas connue, mais Grégory Doucet s'est certainement enquéri des dernières projections gouvernementales, et notamment sur la réouverture repoussée sine die des restaurants. Mais aussi la campagne de vaccination, la sécurité ou encore la détresse des étudiants, après les deux tentatives de suicide de ces derniers jours à Lyon.

Jean Castex devait terminer son déplacement lyonnais à la Confluence, où il signera avec Laurent Wauquiez à l'Hôtel de Région l’Accord de Relance État-Région Auvergne-Rhône-Alpes d'un montant total de 2,1 milliards d’euros. Là encore, le quartier du 2e arrondissement de Lyon a été placé sous très haute surveillance policière.