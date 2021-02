Anne Prost : "Recommencer avec de petits évènements où éventuellement on puisse tester les gens"

Guide-conférencière, Anne Prost est, comme de nombreux secteurs et notamment l’évènementiel, à l’arrêt professionnellement parlant.

Elle a donc lancé Event Again ! qui compte une centaine d’adhérents, pour faire face à la morosité ambiante, car l’évènementiel concerne "au moins 30 000 personnes à Lyon".

"On est plein d’espoir, on espérait le 1er avril et on espère toujours ce printemps pour pouvoir créer des évènements", précise l’élue du 5e arrondissement.

"Certaines petites entreprises ont disparu mais l’Etat joue son rôle. Il nous aide mais c’est une sorte de perfusion", poursuit Anne Prost.

"Un commerçant ou un restaurateur, s’il ouvre sa boutique, dans les 10 minutes il a des clients. Alors que nous, les gens vont nous refaire confiance tout doucement et on va recommencer avec de petits évènements où éventuellement on puisse tester les gens de façon à ce qu’ils soient totalement tranquilles" conclut-elle.

