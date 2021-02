Fin des loges de la Métropole de Lyon : une "décision de bon sens" saluée par Canol

Et c'est le premier accordé à la nouvelle majorité écologiste. Dans un communiqué, CANOL salue la décision de la Métropole de Lyon de rendre ses loges du Groupama Stadium (OL) et du Matmut Stadium de Gerland (LOU Rugby), et ainsi réaliser une économie annuelle de 500 000 euros.

Ces loges étaient depuis longtemps dénoncées par CANOL. Ses membres avaient saisi la justice. Et en 2011, la Cour administrative d'appel de Lyon avait annulé une délibération permettant la location d'une loge de l'OL à Gerland pour 207 060 euros, engagée sans appel d'offres. Grand Lyon et Conseil général du Rhône avaient alors été condamnés.

"Cette dépense était d’autant moins justifiée que c’étaient des élus du Grand Lyon d’alors et des communes en faisant partie qui en bénéficiaient. Ils pouvaient assister à un match dans une confortable loge, avec champagne, petits fours et hôtesses. D’autre part, est-il acceptable de sponsoriser une société cotée en bourse, dont les capitaux sont en partie chinois ?", poursuit CANOL dans son communiqué signé par le président Robert Cambet.