ARTICLE PARTENAIRE

CANOL : l'association locale qui dit non au gaspillage de l'argent public

DR

Apolitique et non subventionnée, CANOL analyse les comptes et les décisions des collectivités territoriales du Rhône, de la Métropole de Lyon et de la Région AURA.













L’association attaque en justice les délibérations qui pénalisent les contribuables et obtient souvent satisfaction ! CANOL est un véritable "contre-pouvoir". Exemples d’actions : musée des Confluences, siège de la région AURA, respect du temps de travail, terrains de l’OL, TEOM (taxe sur les ordures ménagères), places de foot, nombreuses subventions abusives, marchés publics litigieux (dossier VORTEX), jour du maire, salaires indûment payés, ventes illégales de locaux publics, subventions au lieu d'appels d'offres, etc… CANOL récompense les maires vertueux par le "Trophée de la bonne gestion" (https://www.canol.fr/prix-des-communes-2020/). Les bulletins (https://bulletins.canol69.fr) et communiqués réguliers au plus près de l’actualité, dénoncent la mauvaise gestion ou délivrent des satisfecit pour les décisions qui vont dans le bon sens. Pour être encore plus efficace, CANOL a besoin d’un effet de masse, a besoin de vous ! Rejoignez-nous sur https://www.canol.fr/contact/ L’adhésion, déductible à 66% de vos revenus, peut aussi s’effectuer par courrier (CANOL – B.P.19 – 69131 Ecully Cedex). X