Fin de l'association Canol : "Nous avons modifié le comportement du pouvoir politique lyonnais"

Ce mardi soir, les adhérents de Canol ont voté la dissolution de l'association qui défend depuis des années les intérêts des contribuables lyonnais. Bien souvent retraités, ils épluchaient les comptes des collectivités, les dossiers, les chantiers et établissaient également des classements des communes les mieux gérées du territoire.

"Le travail de Canol a été facile au départ. Puis nous nous sommes heurtés à différents obstacles, et notamment la rétention des documents administratifs. Puis il y a eu l'arrêt Tarn-et-Garonne, très pénalisant pour le citoyen et les associations. Puis il y a eu le coup de massue le 22 octobre 2021 avec le Conseil d'Etat qui a condamné le jugement de la cour d'appel administrative sur la TEOM (taxe d'enlèvement des ordures ménagères de la Métropole ndlr)", regrette Robert Cambet. Le président de la défunte Canol estime qu'il faut "parfois 12 ou 18 mois pour arriver à un premier jugement. En général, la collectivité fait appel. On repart pour un tour. La lenteur de la justice est un obstacle au bon travail des associations".

"Nous avons modifié le comportement du pouvoir politique lyonnais", se félicite Robert Cambet. "Le musée des Confluences a été, entre guillemets, une aubaine pour nous. Parce qu'un budget voté à 60 millions et qui arrive à 325 millions d'euros, c'est sûrement un record en France", explique-t-il.

Quelqu'un prendra-t-il un jour le relais de Canol ? L'association est prête à confier tous ses documents à ceux qui voudront bien se pencher sur les comptes des collectivités lyonnaises.

