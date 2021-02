Un rassemblement contre les armes nucléaires ce vendredi à Lyon

"Le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN) entre en vigueur le 22 janvier 2021 et ouvre une nouvelle ère : celle de l’illégalité complète des armes nucléaires au regard du droit international", peut-on lire dans un communiqué commun du Mouvement pour une Alternative Non-Violente et de l’Observatoire des Armements. "138 pays soutiennent ce traité adopté par l’ONU en 2017, alors que les 9 Etats nucléaires -dont la France- et leurs alliés s’y opposent fortement, contrairement à leur engagement dans le Traité de non-prolifération qui stipule leur obligation à éliminer leurs armes nucléaires "à une date rapprochée"".

C’est la raison pour laquelle plusieurs collectifs et partis politiques appellent à marquer l’évènement en participant à ce rassemblement prévu de 16h30 à 17h30 sur les marches de l’Hôtel de Ville sur la place des Terreaux.