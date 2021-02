Campagne de vaccination : plus de 16 000 rendez-vous reportés dans le Rhône

L'Agence Régionale de Santé a annoncé ce vendredi le report de plus de 16 000 rendez-vous de primo-injection, prévus entre le 1er et le 22 février prochain, dans 14 centres de vaccinations du département.

"La baisse du volume de doses livrées par Pfizer du 25 janvier au 14 février inclus rend nécessaire la mise en place d’une régulation des plannings de vaccination pour les trois premières semaines de février afin de garantir l’administration de la seconde injection pour toutes les personnes ayant déjà reçu la première dose en janvier", indiquent l'ARS et les HCL dans un communiqué commun.



Ainsi, 8 300 rendez-vous seront reportés la semaine du 1er février, 6 400 la semaine du 8 février et 2 000 la semaine du 15 février. Les personnes concernées se verront proposer un nouveau rendez-vous à compter du 1er mars. Sauf que les plages horaires du mois étaient déjà complètes jusqu'à la mi-mars !

Les rendez-vous donnés aux patients pour le rappel vaccinal (2e dose) seront, eux, assurés.

Au total, près de 43 000 consultations de vaccination seront assurés dans les 14 centres de vaccination concernés au mois de février soit environ 72 % des rendez-vous planifiés.

Au 27 janvier dans le Rhône, près de 34 000 personnes ont reçu la première injection du vaccin Pfizer contre la Covid-19 dont plus de 19 000 dans les 5 centres de vaccination des Hospices civils de Lyon.