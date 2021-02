Villeurbanne pré-sélectionnée pour devenir "Capitale française de la culture"

La commune de la métropole fait partie des neuf villes dont la candidature a été retenue pour obtenir ce label. En tout, 29 dossiers avaient été déposés. Annecy et Montélimar, qui avaient également candidaté, ont été écartées.

Le titre "Capitale française de la culture" distingue tous les deux ans le projet culturel d'une commune ou d'un groupement de communes de 20 000 à 200 000 habitants et s’accompagne d’un financement d’un million d’euros. Pour obtenir ce label, il faudra réunir huit critères, dont la participation des habitants, la transmission artistique et culturelle ou encore le rayonnement et la coopération internationale.

Le jury doit désormais auditionner les candidats retenus durant la dernière semaine de mars 2021. La ministre de la Culture annoncera, dans la foulée, la collectivité lauréate de la première édition du label Capitale française de la culture, qui se déroulera du 1er janvier au 31 décembre 2022.