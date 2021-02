Yann Cucherat : "Ce qui me dérange, c’est la volonté de multiplier à l’infini et de manière désordonnée les pistes cyclables"

Yann Cucherat a beau être président du groupe au conseil municipal, on entend plus souvent Gérard Collomb mener la danse. Pour l’ancien gymnaste, c’est "un groupe qu’on a la chance de porter à plusieurs. Ce n’est pas une question de chef mais une question d’expérience partagée".

Attaqué par le président du Sporting Club de Lyon sur le problème du stade Balmont et du déménagement avorté à Vénissieux, Yann Cucherat estime ne pas avoir "à rougir de la politique sportive menée lors du précédent mandat. J’ai essayé de trouver le bon équilibre entre pratiques sportives amateurs et professionnelles, mais aussi informelles. (…) Les propos de Mohamed Tria ne me touchent pas".

Prônant le développement de la pratique sportive, Yann Cucherat est bien obligé de concéder que l’apparition exponentielle de cyclistes est bénéfique. "On peut toujours faire plus. Et je suis d’accord qu’il faut aller plus loin sur ces domaines-là. Mais aujourd’hui, ce qui me dérange, c’est la volonté de multiplier à l’infini les pistes cyclables, de manière désordonnée, sans concertation avec les usagers ou les élus. Et surtout, sans mettre en sécurité ces voies cyclables. C’est pourtant la priorité, je préfèrerais qu’il y en ait moins mais qu’elles soient plus sécurisées", précise l’élu LREM.

