Lyon : Christian Bonnefond, ancien adjoint aux sports de Michel Noir et Raymond Barre, est décédé

Christian Bonnefond, ancien adjoint aux sports de Michel Noir et Raymond Barre, est décédé ce jeudi à l’âge de 73 ans. Avant de s’engager en politique, il avait été joueur de billard. Il a disputé quatre finales des championnats de France, avait été président de la Ligue de Billard lyonnais, avant de devenir président de l’Office municipal des Sports de la Ville de Lyon.

Il est élu conseiller municipal et adjoint au sport de Michel Noir en 1889, puis une nouvelle fois sous Raymond Barre. Christian Bonnefond est à l’origine de nombreuses manifestations sportives à Lyon, comme les championnats du monde de cyclisme en 1989, le départ du Tour de France en 1991, ou encore les travaux de lifting du stade de Gerland pour accueillir la Coupe du Monde de football en 1998.

En 1996, il est mis en examen pour abus de confiance, faux et usage de faux, et placé sous mandat de dépôt. Il avait été immédiatement démis de ses fonctions par Raymond Barre. Deux ans plus tard, Christian Bonnefond avait été condamné.