David Kimelfeld : "Bruno Bernard ne donne pas une bonne image de la Métropole de Lyon"

Ce lundi se tenait une réunion à huis clos de la commission permanente de la Métropole de Lyon. Et le ton est monté, après que le président Bruno Bernard évoque "la droite extrême" après une prise de parole de Philippe Cochet. David Kimelfeld, qui a sermonné l’élu écologiste, regrette sa "volonté de dérouler son programme sans donner aucune précision, comme s’il n’y avait pas de crise et sans tenir compte de l’avis des maires. (…) Bruno Bernard ne peut pas gérer son opposition avec une forme de mépris. Ce n’est pas une bonne image qu’il donne de la Métropole, à ses vice-présidents et aux agents de la Métropole. Lundi, neuf décisions sur dix ont été votées à l’unanimité, donc on ne peut pas dire qu’il a une opposition frontale et systématique".

L’ancien président de la Métropole aujourd’hui simple conseiller métropolitaine estime qu’il faudrait que Bruno Bernard fasse "en sorte de répondre à toutes les préoccupations de tous les habitants de la Métropole, quel que soit leur vote il y a un an".

David Kimelfeld glisse également un tacle aux anciens élus de sa majorité, aujourd’hui aux côtés de Bruno Bernard : "J’ai tendance à penser qu’ils sont devenus amnésiques. Ils oublient qu’ils ont pris des décisions avec moi et ils ont tendance à vouloir se racheter une forme de virginité politique".