Jérôme Moroge : "La Métropole de Lyon ne fonctionnera pas sans collaborer avec les mairies"

Jérôme Moroge a d’abord réagi à l’agression dont a été victime son collègue de Bron, Jérémie Bréaud : "Nous crions mais il n’y a aucune réponse de l’Etat. Nous voyons parfois le ministre de l’Intérieur venir sur place, gesticuler. Et rien ne suit", dénonce le maire de Pierre-Bénite.

Depuis la mise en place du nouveau scrutin métropolitain en 2020, plusieurs maires de villes importantes ne siègent pas à la Métropole. C’est le cas de Jérôme Moroge : "Mes relations sont quasi-inexistantes avec l’exécutif. Mais je ne suis pas certain que ce soit parce que je ne suis pas au conseil métropolitain car quand j’en parle avec des collègues maires, c’est ce qu’ils me disent aussi. On a un exécutif qui fait fi des communes, il a un projet et une idéologie à appliquer et peu importe ce que pensent les habitants et leurs représentants. (…) La Métropole ne fonctionnera pas sans collaboration avec les mairies".

Exemple d’absence de discussions entre Métropole et communes : les transports en commun : "Le vice-président aux Transports Jean-Charles Kohlhaas nous a dit qu’il n’y aura que des bus, du téléphérique et des pistes cyclables. Ce n’est pas entendable", conclut le maire de Pierre-Bénite, qui militait avec d’autres édiles pour prolonger en aérien le métro B jusqu’aux Sept Chemins à Vourles.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.