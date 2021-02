Régionales 2021 : les nouveaux chiffres contestables de la candidate écologiste Fabienne Grébert

L’élue de Haute-Savoie, actuellement en négociations serrées avec le reste des forces de gauche en vue d’une alliance, tente par tous les moyens de s’imposer comme la leader naturelle d’une éventuelle union. Quitte à s’octroyer, avec l’appui étonnant du Progrès, des potentiels de vote qui veulent à la fois tout et rien dire.

Mais ce n’est pas la seule munition à blanc que Fabienne Grébert a apporté cette semaine aux négociations. A Najat Vallaud-Belkacem, qui pourrait être demain sa rivale de gauche ou son alliée socialiste, l’écologiste oppose également le vote des signataires de l’Appel pour une région résiliente et solidaire. Un corps électoral de 4000 personnes mais seulement 1800 ont répondu aux questions posées sur la stratégie à opter pour le premier tour du scrutin de juin prochain.

Sur ces près de 2000 votants, 825 se sont exprimés en faveur d’un "rassemblement avec les forces de gauche" tandis que 630 militent pour "l’autonomie des écologistes".

Seconde question : le choix de la tête de liste. Cette fois, 566 votants veulent "imposer notre tête de liste Fabienne Grébert dans le cas d’un rassemblement", 491 votants veulent "privilégier la possibilité de retirer notre tête de liste en cas de rassemblement" et 393 sont "favorables à l’autonomie et le fait de garder notre tête de liste". Soit 53% des votants en faveur d’une alliance avec Fabienne Grébert à sa tête et 46% estimant qu’il faudrait s’effacer derrière quelqu’un d’autre de l’union. Entre les deux options très disputées, seulement 70 voix d’écart. Sur 1800 votants, c’est peu.

Pourtant, Fabienne Grébert communique largement depuis jeudi sur les "66%" de votants qui la plébisciteraient, quel que soit le scénario retenu. C’est d’ailleurs, selon nos informations, le chiffre qu’elle donne aussi aux négociations, qui prennent des allures de poker menteur. Sauf que jusqu’à preuve du contraire, les mathématiques ne fonctionnent pas ainsi. Et la Haut-Savoyarde n’est finalement pas si incontournable, avec une partie non négligeable de ses supporters déjà prête à lui préférer Najat Vallaud-Belkacem alors que la campagne n'a pas totalement débuté.

Il est intéressant de noter enfin que les deux camps, PS et EELV, ont bien compris qu’ils seront les meilleurs ennemis jusqu’à l’hypothétique accord souhaitable pour imaginer renverser Laurent Wauquiez. La consultation des signataires de l’appel écologiste sont 693 à solliciter l’alliance "avec toutes les gauches", 156 à ne vouloir que la France Insoumise et le Parti communiste et 154 avec le seul Parti socialiste.

A.A.