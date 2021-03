Lyon : un beau-père condamné à 13 ans de prison pour viol incestueux

Un homme de 50 ans a été condamné à 13 ans de réclusion criminelle par la Cour d'assises de Lyon pour une relation incestueuse avec sa belle-fille. Les faits ont été commis à partir de 2014, alors que la victime avait entre 13 et 16 ans. A l'époque, la mère de famille était hospitalisée pour une leucémie.

La jeune fille vivait alors seule avec son beau-père à Villefranche-sur-Saône lorsque les faits ont eu lieu. L'homme avait alors commencé par des carasses, avant d'aller plus loin dans ses pratiques sexuelles. La victime a expliqué devant le tribunal n'avoir jamais été consentante et qu'elle était également menacée de chantage aux vidéos, car certains actes ont été filmés. Cette dernière avait alors évoqué ces actes à sa sœur et ses grands-parents en 2017.