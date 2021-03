Renforts de policiers à Lyon : Laurent Wauquiez demande l’arrivée des 300 fonctionnaires dès cette année  

Laurent Wauquiez avait convoqué de nombreux maires de l’agglomération lyonnaise pour une réunion sur le thème de la sécurité. Pour les élus, le constat est clair, la situation s’aggrave sur la Métropole de Lyon, "avec de plus en plus de rackets et d’agressions à la sortie de certains établissements scolaires, des attaques de sapeurs-pompiers ou de policiers, des tirs de mortiers ou encore des rodéos" d’après le président de la Région.

Pour tenter de freiner la hausse de ces faits dans l’agglomération, Laurent Wauquiez a annoncé le déblocage de 5 millions d’euros, "à destination de toutes les communes qui souhaitent recruter des agents de police municipale, développer la vidéoprotection, les brigades canines et équestres, ou encore pour installer des alertes silencieuses dans des commerces". Une aide qui pourrait aussi profiter aux maires d’autres bords politiques que celui de Laurent Wauquiez. De plus, l’élu LR a indiqué qu’une réflexion était en cours sur la création de centres de supervision urbains mutualisés entre différentes communes.

Les élus présents ce vendredi matin dans l’hémicycle de l’Hôtel de Région, dont les maires de Rillieux-la-Pape Alexandre Vincendet, de Bron Jérémie Bréaud ou encore de Décines-Charpieu Laurence Fautra ont demandé des renforts immédiats pour la DDSP du Rhône. Alors que le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin avait promis l’arrivée de 300 képis sur trois ans, les édiles souhaitent qu’ils arrivent tous dès cette année. "La situation actuelle nécessite des mesures d’urgence" a ainsi déclaré Laurent Wauquiez après une semaine marquée par des violences urbaines à Lyon et sa banlieue. L’élu devrait toutefois être débouté de sa demande, tout comme celle de pérenniser, en plus, les 200 effectifs envoyés dans la capitale des Gaules depuis quelques jours pour faire retomber la tension dans les quartiers difficiles.

Toujours sur le sujet des effectifs, Laurent Wauquiez a également évoqué la possibilité de "mettre en place un centre de formation dédié aux métiers de la sécurité". Une école qui pourrait permettre d’aider les communes à recruter des policiers municipaux, même si le métier plait de moins en moins.

Le président de la Région finira par tendre la main à la Métropole de Lyon : "nous sommes prêts à agir avec eux car la sécurité est l’affaire de tous". Cela, même si l’ancien patron des LR a regretté que le maire de Lyon Grégory Doucet, écologiste comme ses collègues de la Métropole, défile le weekend dernier "sous une banderole anti-police", lors d’une manifestation pour les droits des femmes.

