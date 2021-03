Favoritisme ou sécurité ? Le passage d'une rue en sens unique crée de vives tensions à Sainte-Foy-lès-Lyon

En cause, le passage à sens unique de la rue François Forest, décidée dans les méandres de la Métropole de Lyon, sans consultation avec les riverains. Ces derniers accusent même Gérard Claisse, ancien vice-président de la collectivité et habitant de la rue, d'avoir usé de ses pouvoirs pour obtenir cette faveur.

"Il y a quelques années, le chemin des Fonts, qui dessert une école primaire, est passé en sens unique pour permettre la réalisation de larges trottoirs", nous indique une habitante du quartier. "Avant ces travaux, les habitants de la rue François Forest étaient tranquilles chez eux, avec un très faible trafic. Les voitures étaient absorbées par le chemin des Fonts. Mais depuis le passage en sens unique de cet axe, tout le trafic s'est reporté sur la rue François Forest qui était alors restée à double sens", explique cette dernière.

Les habitants de la rue Forest se seraient alors livrés à un lobbying intense pour faire diminuer le passage des voitures devant chez eux, jusqu'à finalement obtenir satisfaction, avec le passage en sens unique de l'axe prévu mi-mars : "Cette décision repose sur le fait de faire plaisir à quelques-uns. Il y a un ancien vice-président et un haut-fonctionnaire qui habitent là. Ils sont passés directement par la Métropole, ils ont été reçus, sans jamais en informer la mairie. On est obligé de penser que les connivences entres les services techniques sont liées à quelqu'un. Tout a commencé bien avant ce mandat, ça fait six ans que ça dure", affirme Guy Pellet, le président du comité d'intérêt local Ste Foy-La Plaine, qui a "l'impression que tout est fait à marche forcée, sans aucune concertation". Un comble quand on sait que Gérard Claisse fut un temps vice-président du Grand Lyon chargé… de la participation citoyenne.

Une "privatisation" de la rue ?

Les riverains dénoncent un impact majeur pour tout le quartier de la Plaine en raison du faible maillage du territoire au niveau de la voirie : "Mettre deux rues parallèles, l'une à côté de l'autre, dans le même sens, c'est une totale aberration. La Métropole n'a pas pris en compte la vision globale de la circulation dans le quartier. On sent que c'est uniquement pour faire plaisir à une trentaine d'habitants", nous a confié un membre du comité d'intérêt local La Plaine-Chantegrillet. Ce CIL est à l'origine de plusieurs études et cartographies transmises à la mairie et à la Métropole. Des documents "qui n'ont jamais été pris en compte", regrette-t-on.

Dans un mail envoyé à Fabien Bagnon, l'actuel vice-président à la Métropole chargé de la voirie, les habitants du quartier évoquent "une décision totalement injuste, inégalitaire et au profit d'intérêts minoritaires", parlant d'une "privatisation" de la rue François Forest.

Avec ce passage en sens unique, le trafic sera reporté sur le chemin Chantegrillet devant l'école La Favorite-Ste Thérèse, ce qui "va accroître l'insécurité et la dangerosité pour les enfants sur les trottoirs, d'autant qu'aucun passage piéton n'existe devant l'école et que les trottoirs y sont étroits", peut-on lire dans ce courrier que nous nous sommes procuré. Cette décision "porte préjudice aux commerçants du quartier en les éloignant du centre-ville et des habitants qui constituent leur clientèle". Plus globalement, c'est "tout un quartier qui se voit d'office éloigné de son centre", "pour favoriser le confort et la tranquillité de quelques maisons". "Vous avez préféré les intérêts d'un petit nombre au détriment de l'intérêt général. Pourquoi avez-vous choisi la solution qui favorise les intérêts privés d'un ancien vice-président de la Métropole et d'un fonctionnaire de la République qui demeurent dans cette rue ?", questionne l'auteur du mail.

Dans sa réponse, Fabien Bagnon affirme avoir "tenté de sécuriser la rue François Forest en la laissant circulable dans le sens Ouest-Est, en concertation avec la mairie de Sainte-Foy-Les-Lyon" : "Cette tentative s'est avérée infructueuse, et les services sont catégoriques : l'inversion du sens de circulation est indispensable pour assurer la sécurité des riverains et usagers de cette rue". Le vice-président de la Métropole insiste : "Cette décision se fonde sur la seule question de la sécurité routière qui prévaut sur toutes autres considérations". Selon nos informations, un enfant aurait été renversé par une voiture lors de l'expérimentation. C'est ce point qui justifierait la décision de la Métropole, malgré l'avis négatif de la mairie. Or cet accident s'est produit "à la suite d'une altercation. Un riverain a voulu faire ralentir une voiture qui roulait trop vite. Les choses ont dégénéré et l'automobiliste est reparti en fonçant sur eux", détaille Guy Pellet, qui dénonce une "exploitation" de l'incident.

Une réunion avec Fabien Bagnon doit avoir lieu jeudi matin : "Mais on n'en attend pas grand-chose, on sait que la décision est prise", regrette le CIL La Plaine-Chantegrillet. Preuve s'il en est, des flyers indiquant le passage en sens unique de la rue ont déjà été distribués aux habitants du quartiers.

Malgré tout, la colère ne faiblit pas. Les riverains demandent la suppression du stationnement gratuit au bénéfice d'un agrandissement des trottoirs pour sécuriser efficacement tous les piétons. Ils envisagent désormais de manifester pour tenter de faire entendre leur voix. Une pétition, qui a été mise en ligne il y a quelques jours, recueille déjà près de 500 signatures.

F.L.