Génération sacrifiée : les étudiants dans la rue ce mardi à Lyon

Les étudiants et les jeunes sont appelés à manifester ce mardi, à 12h, à Lyon. Le cortège partira de la Manufacture des Tabacs en direction du rectorat de Lyon.

Les manifestants entendent dénoncer la situation qu'ils vivent depuis un an en raison de la crise sanitaire. "De plus en plus d'étudiants sont obligés de se tourner vers des organismes de distribution alimentaire. A cela s'ajoute la baisse de qualité de nos enseignements", dénonce l'UNEF dans un communiqué.

Selon le syndicat, plus d'un jeune sur six est aujourd'hui en décrochage. "Si la précarité des jeunes n'est pas un fait nouveau, les crises sanitaires et économiques ont amplifié le phénomène. Les jeunes sont les premiers à subir les effets de la crise économique sur l'emploi", affirme l'UNEF, dénonçant "la stratégie du gouvernement, qui refuse de mettre l'argent sur la table pour permettre aux jeunes de vivre et de construire leur avenir".