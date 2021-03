Régionales 2021 : un collectif d’associations veut faire du vélo une priorité

C’est le nom de ce collectif de 23 associations locales promouvant les mobilités actives (vélo et marche) et l’auto-réparation. Objectif : faire du vélo une priorité pour les candidats en vue des élections régionales prévues en juin prochain.

"Le développement récent du vélo comme mode de déplacement privilégié est une opportunité unique à saisir pour oxygéner les centres urbains et offrir une alternative au tout-voiture dans les périphéries et territoires peu denses de la région", explique Mathilde Garruchet, porte-parole du collectif et représentante du collectif d’ateliers d’auto-réparation La CLAVette Lyonnaise.

Dans le Rhône, La Maison du Vélo Lyon et La Ville à Vélo ont également intégré le "Collectif Vélo Auvergne-Rhône-Alpes" qui doit d’ailleurs présenter dans quelques semaines des mesures en faveur du vélo relevant des compétences de la Région, et dont la vocation est de figurer dans le programme des candidats à l’élection.

Parmi les propositions envisagées : équiper les lycées de stationnement sécurisé et d’ateliers d’auto-réparation ou encore faciliter les déplacements régionaux en train en garantissant un nombre de places pour vélo sur l’ensemble des TER et cars régionaux.