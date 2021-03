Covid-19 : pas de reconfinement pour Lyon et le Rhône, le couvre-feu passe à 19h à partir de samedi

Ce sont par ces mots que Jean Castex a débuté ce jeudi soir sa conférence de presse . "Compte tenu des disparités régionales qui restent aujourd’hui importantes, les mesures territorialisées conservent leur sens", a assuré le Premier ministre parlant d’une situation critique en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France.

C’est la raison pour laquelle un confinement de sept jours sur sept sera mis en place dès ce vendredi soir minuit dans 16 départements (ceux d’Ile-de-France et Hauts-de-France mais également les Alpes-Maritimes, l’Eure et la Seine-Maritime) pour au moins quatre semaines. Dans ces zones, les écoles resteront ouvertes et les commerces non essentiels vont fermer à l’exception des disquaires et des librairies. Les sorties en extérieur resteront autorisées sans limitation de durée mais dans un rayon de 10 km mais les déplacements interrégionaux interdits.

Le Rhône n’est donc pas concerné par ce confinement mais tout comme le reste du pays le département verra le couvre-feu passer de 18 heures à 19 heures "notamment en raison de l’heure de l’été", a précisé le Premier ministre.

Par ailleurs la campagne de vaccination avec AstraZeneca va reprendre ce vendredi après-midi en France. "Je me ferai moi-même vacciner avec ce vaccin pour montrer que nous pouvons avoir toute confiance", a déclaré Jean Castex.