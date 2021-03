Notre jeunesse souffre et il semblerait à bien des égards que nous regardions ailleurs

Les jeunes ne sont-ils pas pourtant, l’avenir de notre Nation ?

Avec le revenu de solidarité jeunes, la nouvelle majorité métropolitaine a récemment souhaité politiser un débat qui n’aurait eu de sens que si les problématiques avaient été globalement prises en compte ; notamment les dispositifs préexistants tels que le Fonds d’Aide aux Jeunes, le travail des Maisons Métropolitaines pour l’Insertion et l’Emploi, les missions locales… Une réflexion aurait également pu naître sur une connexion avec la garantie jeunes, le dispositif 1 jeune / 1 solution et le sujet primordial du logement aurait pu être intégré… Il n’en est rien. Le mécanisme voté s’avère être en réalité un puits sans fond, dans tous les sens du terme.

Peut-on sincèrement penser mobiliser un jeune en errance sociale, professionnelle, sur un parcours d’insertion en lui apportant une réponse financière immédiate qui résulte d’un simple entretien et de la fourniture d’un dossier allégé ?

S’il est un constat partagé sur le manque de soutien à nos jeunes, je pense que le fil rouge demeure l’effort, la mobilisation qui donnent lieu à un revenu et non un pécule d’assistance sans contrepartie. Ce n’est pas un filet de sécurité qu’il faut tendre mais une rampe de lancement avec de chaque côté des piliers de maintien.

Suivant cette même logique, je ne peux pas croire à l’idée d’un revenu universel.

Je crois à l’émancipation par le travail.

Nos politiques publiques ont un rôle fondamental à jouer, particulièrement en cette période qui promet, pour le moins, de connaître d’importantes turbulences économiques voire d’atterrir sur une crise sans précédent.

Avec -8,5% de croissance en 2020 et une dette publique qui représente 120% du PIB, le taux de chômage chez les jeunes atteint près de 22%. C’est préoccupant. Cela résulte de problématiques aussi bien conjoncturelles que structurelles auxquelles nos entreprises doivent faire face.

Il existe des réflexions à mener, des pistes à explorer et peut-être des solutions, notamment d’orientation dans les filières où la demande des entreprises est forte et l’offre faible. C’est d’ailleurs une initiative intéressante qu’a pris Laurent Wauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de son "plan étudiants" en proposant par ailleurs des aides à la mobilité internationale, au financement de la formation en alternances, aux aides pour les stages…

A l’heure où nos jeunes sont privés de l’effervescence des campus, de la richesse du lien social et des rencontres, subissent la culpabilité de la contamination de leurs aînés, mais veulent travailler, nous ne pouvons pas nous dérober.

Bastien Joint

Conseiller municipal délégué à Caluire-et-Cuire