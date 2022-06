Législatives dans le Rhône : Bastien Joint (LR) ne donne pas de consigne dans la 5e circonscription

Le candidat Les Républicains Bastien Joint a donc été éliminé en ne recueillant que 17,43% des suffrages. "J'ai souhaité porter une candidature de renouvellement au service de notre magnifique territoire qui mérite un vrai député", réagit celui qui a été envoyé au casse-pipe par le maire de Caluire Philippe Cochet.

Le conseiller municipal souhait "poursuivre le beau travail engagé" pendant les cinq prochaines années. Mais s'il compte bien honorer ses fonctions d'élu local, Bastien Joint veut également "participer à la refondation d'une droite fière de ses valeurs, qui sait porter les thématiques de notre temps".

Il faut dire que Les Républicains n'ont pas vraiment brillé ce dimanche soir, que ce soit dans le Rhône ou au niveau national. La droite n'a en effet récolté que 10,4% des voix sur toute la France. Dans le département, seuls Alexandre Vincendet (7e circonscription), Nathalie Serre (8e circonscription) et Alexandre Portier (9e circonscription) sont parvenus à porter les couleurs LR jusqu'au deuxième tour.

Dans sa circonscription, Bastien Joint se félicite d'avoir mené une campagne "sur le terrain au plus proche" de la population. Une "bataille perdue" qui pose aussi la question de qui soutenir lors du second tour. Sur ce sujet, Bastien Joint refuse de donner des consignes de vote à ses électeurs. "En ce qui me concerne, mes convictions personnelles et mon engagement de toujours me portent à refuser tout extrême, qu'il soit de droite ou de gauche", précise-t-il.

Bastien Joint votera donc pour la députée sortante Blandine Brocard (Ensemble).