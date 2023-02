Le président de la Métropole de Lyon convoquerait-il enfin le bon sens ?

Or, on l’a vu avec les concertations sur le métro qui n’aboutissent pas, malgré leur plébiscite, on le voit dans la manière de traiter nos maires et les élus locaux, la concertation n’est pas le fort des écologistes à la tête de notre Métropole de Lyon.

Mais peut-être que le dernier sondage ipsos commandé par LyonMag a fait trembler quelques états-majors qui ont réalisé que, ce que nous disions depuis maintenant 3 ans n’était pas farfelu et au contraire, fondé. Car 75% de Lyonnais sont défavorables à l’action du maire EELV de Lyon et peut-être tout autant voire davantage pour l’Exécutif métropolitain.

La pantalonnade du président de la Métropole sur la ZFE le prouve. L’interdiction des Crit'Air 2 sur notre territoire en allant plus vite que ce que la loi prévoit est une hérésie à plusieurs égards. Le SYTRAL a un plan de mandat décevant au regard de ses capacités d’investissements fortes, d’une dette faible. Notre industrie automobile est l’une des plus puissante au monde et nous ne pouvons pas la saborder sans lui laisser le temps de conduire sa transition. Question subsidiaire : où vont aller les véhicules mis au rebut de nos territoires ? Le pouvoir d’achat des ménages diminue. La hausse des coûts de l’énergie frappe de plein fouet les Français qui n’ont pas les moyens de boucler les fins de mois ; les impayés de loyers n’ont jamais été aussi hauts.

Et que fait-on ? On leur interdit le seul moyen de locomotion, faute de moyen de transport public structurant dans la première couronne de l’agglomération.

Oui, les enjeux climatiques nous obligent. Plus que jamais nous devons prendre les décisions qui s’imposent pour ne pas hypothéquer l’avenir des générations qui suivent. Mais toujours "taper sur les mêmes", les classes moyennes, n’est pas à la hauteur de ce que nous sommes en droit d’attendre d’un vrai projet politique.

Occuper des responsabilités politiques de quelque bord que l’on soit oblige et j’assume de dire que les sujets de qualité de l’air dépassent les clivages. Je refuse pourtant qu’elle exclut nos compatriotes les moins aisés qui n’ont pas d’autre moyen que celui de se déplacer avec leur voiture. Pour cette classe moyenne sur la tangente, c’est insupportable.

Depuis le début des discussions sur ces sujets sérieux, notre position a toujours été constante. D’ailleurs, élu de Caluire-et-Cuire, j’appartiens à une majorité qui s’est manifestée parmi les premières communes de la Métropole pour adopter la ZFE qui concernait à l’époque uniquement les professionnels.

Notre époque ne permet ni la radicalité ni le dogme. Nous devons accompagner une transition. L’imposer ne suscite que de l’incompréhension et menace de soulever les pires conflits sociaux alors que nous devons plaider l’apaisement. Notre société est bien trop fracturée et nos institutions bien trop souvent attaquées notamment par la NUPES qui n’a d’autre volonté que celle de nous déconstruire.

Aujourd’hui encore, force est de constater les informations sur la ZFE pour les Grands Lyonnais manquent de clarté. Elles se confondent dans une nébuleuse (volontairement entretenue ?) que seuls quelques initiés maîtrisent.

Bien nombreux sont ceux qui ignorent son calendrier, ce qu’elle prévoit. Personne ne connaît son périmètre. Malgré les propositions de l’opposition, le président de la Métropole n’a toujours pas écrit aux propriétaires de véhicules particuliers pour les informer des restrictions à venir.

C’est pourtant un sujet grave puisqu’il a des conséquences pour la plupart des foyers de notre métropole et c’est sans parler des territoires périphériques tels que le Nord Isère ou le département de l’Ain. Que dirons-nous aux gens qui viennent à Lyon pour travailler où consommer ? On ne déploie aucun nouveau transport structurant, on ferme les parcs relais mais surtout, cerise sur le gâteau, on ne veut plus de vous avec votre voiture trop polluante. Est-ce vraiment la Métropole que l’on veut ? Une métropole qui exclut ?

En moyenne, dans chaque ville de la Métropole et en fonction des CSP, la ZFE annihilera entre 50 et 70% du parc automobile.

En plus d’être un coup bas pour le pouvoir d’achat des Grands Lyonnais déjà bien mal en point, c’est un non-sens environnemental, ni plus ni moins l’obsolescence programmée de véhicules presque neufs vendus en ce moment même, au catalogue des différentes marques.

Nous sommes nombreux à légitimement nous interroger : comment en cette période de crise où les concessions automobiles peinent à se fournir en véhicules comme en pièces détachées, les choses sont matériellement faisables ? C’est irréaliste.

Aujourd’hui, si l’on prend les chiffres avec le périmètre central de la ZFE, soit Lyon, Villeurbanne, Caluire et Cuire et en partie Bron et Vénissieux, 230 000 véhicules devraient être remis au rebut d’ici à 2026. Mais dans un scénario d’élargissement qui concernerait le périmètre de la totalité de notre Métropole sur nos 59 communes, cela pourrait conduire à supprimer 450 000 véhicules.

Ce chiffre, c’est sans compter non plus l’ensemble des territoires limitrophes à la Métropole de Lyon, comme les communautés de communes du Beaujolais, du Pays de l’Arbresle, de la Vallée du Garon, du Pays Mornantais, du Pays de l’Ozon, à la CCEL, à la Côtière de l’Ain etc… 685 000 véhicules et tout autant de foyers concernés.

Avec satisfaction donc, je lis les déclarations du président de la Métropole qui revient sur sa volonté d’interdire les Crit Air 2 dès 2026 en reportant cette décision à 2028. Les lignes peuvent et doivent encore bouger et s’il est si naturel d’être à l’écoute comme ce dernier le prétend dans Tribune de Lyon, le président de la Métropole devrait être davantage à l’écoute des élus locaux qui proposent depuis des mois un calendrier moins contraint.

Cela aurait fait gagner de nombreux mois de débats. Gageons que cette écoute perdure à l’endroit des élus locaux qui connaissent bien parce qu’ils les vivent, les réalités des habitants de notre Métropole.

Bastien Joint

Conseiller municipal délégué (LR) à Caluire-et-Cuire