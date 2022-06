Législatives : un meeting de 500 personnes et le soutien de 6 maires de la 5e circonscription du Rhône pour Bastien Joint

Le candidat des Républicains dans la 5e circonscription du Rhône, opposé notamment à la députée sortante Blandine Brocard (MoDem), a enregistré l'une des plus fortes affluences de cette élection législative dans le département, comptabilisant 500 personnes venues l'écouter.

Le jeune élu caluirard avait rassemblé autour de lui six maires de la circonscription. Son mentor Philippe Cochet évidemment, qui avait renoncé à son investiture initiale pour passer le flambeau à Bastien Joint. Mais aussi Marie-Hélène Mathieu (Saint-Didier-au-mont-d'Or), Max Vincent (Limonest), Corinne Cardona (Poleymieux), Jacques Pariost (Chasselay) et Gilbert Suchet (Montanay), son suppléant.

"Avec Bastien Joint, nous pourrons compter sur ce qui nous a manqué lors des 5 dernières années : plus de proximité, un vrai contact local pour faire face aux réalités et relever nos défis, un engagement sincère et bienveillant au service de notre territoire comme il le démontre depuis plusieurs années déjà", a réagi Marie-Hélène Mathieu.

"Il est rare que je prenne parti dans une campagne électorale, car je suis et ai toujours été sans étiquette politique en me présentant aux élections municipales, mais je fais une entorse à cette règle. L’élu de proximité pour les habitants, après le maire, est le député, qui doit mener des actions concrètes pour nos communes et notre Région. Aussi, c’est dans cet esprit que j’apporte mon soutien à la candidature de Bastien Joint", a surenchéri Corinne Cardona.