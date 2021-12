Quand les députés fantômes se mettent à légiférer…

De nombreux habitants sont copieusement agacés par cet exécutif.

En effet, l’Histoire de notre Métropole repose justement sur nos communes qui se sont rassemblées pour être plus fortes ensemble et partager la vision qu’elles ont de leurs territoires.

Avec la loi MAPTAM de 2015, Gérard Collomb et Michel Mercier avec le blanc-seing du Président Hollande ont inventé un objet politique jusqu’alors inconnu qui programmait la dilution des communes. Le système mis en place a acté que les Maires ne siégeraient plus systématiquement au "Grand Lyon". Contrairement à ce qui existait auparavant, l’élection du maire et celle de conseiller métropolitain sont désormais indépendantes.

A la suite de la démarche des maires emmenés par Philippe Cochet et Marc Grivel, Etienne Blanc a déposé au Sénat un amendement pour interroger les sénateurs sur la nécessité de mener rapidement un débat de fond quant au fonctionnement de la Métropole de Lyon.

Répond-elle efficacement aux objectifs fixés lors de sa création ? Son modèle doit-il être transposé à d’autres territoires ? Doit-elle encore être repensée, améliorée ?

Le Président du Sénat, Gérard Larcher a annoncé à l’occasion de sa venue au Congrès des maires du Rhône lancer une mission d’information sur le fonctionnement de la Métropole de Lyon. Elle sera conduite par la Commission des lois du Sénat et son président, François Noël Buffet.

A l’Assemblée Nationale la semaine dernière, les députés LREM du Rhône se sont lancés dans une initiative dont personne ne doute du caractère électoraliste…et c’est bien navrant.

J’en veux pour preuve : le député de la 12e circonscription du Rhône propose de changer le nom de la Conférence Métropolitaine des Maires. C’est vrai que dans ce débat de fond, le nom des instances est essentiel… Un député de Lyon propose quant à lui que la même conférence puisse saisir le conseil de la Métropole sur des sujets relevant des communes. C’est déjà le cas !

Les parlementaires de la majorité présidentielle sont à l’image d’Emmanuel Macron : déconnectés de la réalité.

Si savoir qui a tiré le premier n’intéresse pas les Grands Lyonnais, chacun le sait, il s’agit dans ces périodes troublées par la crise sanitaire de savoir comment est-ce que l’on avance ensemble plutôt que de préparer les élections qui viennent. Personne n’est dupe.

Nos maires sont les fantassins de la République, ils sont les premiers de cordée de cette chaîne institutionnelle qui fait notre République. Le Président l’a d’ailleurs compris tardivement et lors de cette crise sanitaire, face aux incohérences nombreuses de l’Etat, les volte-face, les allers retours sur les mesures prises, fort heureusement, les collectivités locales et leurs élus étaient là. Tous ces services publics de proximité ont fait preuve d’une adaptabilité, d’une réactivité et d’une agilité sans faille.

Je rejoins l’initiative des 48 maires que je trouve juste et m’inscris pleinement dans cette logique. Il y a nécessité de conduire un débat de fonds et je crois que nous pouvons nourrir nos espoirs dans les travaux menés par le Sénat. Les actuels députés de la majorité présidentielle, tentés de rejoindre la bataille en cours de route ont bombé le torse sans succès pour proposer des "demi mesurettes" qui ne répondront en rien aux problèmes de fond qui existent.

L’avenir de la Métropole de Lyon passe par le retour du soutien financier aux projets structurants des communes. Et nous sommes obligés de le rappeler aujourd’hui, même si cela apparaît évident pour la plupart d’entre nous, rien ne peut se faire sur les territoires contre l’avis des maires que les habitants ont choisi.

A titre personnel, si je crois à notre Métropole, je n’admets ni la dilution programmée de nos communes, ni l’absence d’association de tous les maires dans la mesure où c’est bien des communes, en plus du département que la Métropole tient ses prérogatives. Qu’un transfert soit opéré ne me dérange pas pour les raisons inhérentes à notre temps, d’économies et de technicité des sujets, lesquels nécessitent d’être suivis par plus de compétences et à une échelle plus globale de surcroît.

Notre réflexion doit partir de l’article 72 de notre Constitution qui prévoit le principe de subsidiarité entre les collectivités locales.

Cela impose d’interroger systématiquement l’intérêt métropolitain pour chaque compétence transférée. Car si la répartition est acceptée de tous, alors le fonctionnement métropolitain devrait pouvoir s’apaiser.

Bastien Joint

Conseiller municipal délégué (LR) à Caluire-et-Cuire