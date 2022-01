Molière, le génie de l’intemporel

Chaque année, alors que le rythme ralentit à l’approche des fêtes de Noël et s’amorcent les moments précieux des retrouvailles en famille, je relis Molière.

Lire et relire Molière, c’est goûter au génie de nos auteurs, de cet auteur dont l’œuvre a traversé les époques et qui a résisté, il faut le dire car c’est loin d’être anodin à la "démocratie du like", au temps de l’immédiateté, aux pouces qui défilent sur les écrans de smartphone et qui rendent tout éphémère ; mais aussi qui prouve aux pessimistes et aux affidés de la "cancel culture" que leur démarche est vaine.

400 ans après sa naissance, Molière continue d’émerveiller les élèves dans nos Écoles, d’enthousiasmer les lecteurs, de faire rêver les comédiens par sa capacité à jouer avec la rime, à jongler avec les mots. Virtuose de l’alexandrin, il met les mots en musique.

Molière, c’est De Funès, Podalydès et Depardieu…

Il symbolise l’esprit français, l’impertinence, l’insolence et cette intelligence fine qui met en branle l’imposteur en brossant une satire authentique et lumineuse de ses contemporains.

Oui, n’en déplaise à ses pourfendeurs, il existe une culture française qui fait notre fierté. Molière est de ces auteurs de théâtre que tout le monde connaît et bien au-delà de nos frontières. Il réveille nos souvenirs. Il nous fait rire tant parfois, ses personnages ressemblent aux habitués des plateaux de télévision. Car nous avons tous lu le Malade imaginaire, l’Avare, Le Misanthrope, le Médecin malgré lui, le Bourgeois gentilhomme dont les personnages Sganarelle, Alceste, Harpagon et tous les autres sont immortels.

Oui, Molière est immortel ; son œuvre n’a pas pris une ride.

Bastien Joint

Conseiller municipal délégué (LR) à Caluire-et-Cuire