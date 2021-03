Un accord territorial de relance signé entre l'Etat et la Métropole de Lyon

"Dans un contexte de crise sanitaire sans précédent qui impacte fortement nos concitoyens, nos associations et nos entreprises, l’État et la Métropole de Lyon se mobilisent par des investissements massifs afin de favoriser la relance économique et de l’axer sur les trois priorités que sont la transition écologique, la compétitivité et la cohésion, en co-signant aujourd’hui un accord territorial de relance", est-il précisé dans un communiqué.

L'État et la Métropole de Lyon ont identifié des mesures qu’ils se donnent pour objectif de cofinancer ensemble en 2021 et 2022, et qui permettront d’accélérer la transformation de l’économie à horizon 2030.

"Comprenant des engagements communs à hauteur de 216 millions d’euros, cet accord permettra de cofinancer des actions et des projets prêts à démarrer rapidement et susceptibles d’amplifier une dynamique de transformation structurelle pour l’ensemble du territoire métropolitain".

Les projets identifiés comprennent en particulier la rénovation énergétique de collèges et de logements sociaux, le développement de l’agriculture urbaine et des circuits courts dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV), la construction de logements sociaux et abordables ou encore le soutien à la décarbonation de l’industrie.