Lyon : le prolongement du T2 à Confluence officialisé

Après plusieurs mois de travaux, le tram T2 dessert désormais la Confluence. Le terminus de la ligne n’est donc plus Perrache mais à l’arrêt Hôtel de Région-Montrochet où n’allait jusqu’à présent que le T1. De quoi aider de nombreux Lyonnais dans leurs voyages quotidiens sur cette ligne qui est la deuxième la plus fréquentée du réseau TCL avec plus de 100 000 voyageurs quotidiens en 2019. Jusqu’à ce mercredi, certains voyageurs devaient changer de rame à la gare de Perrache pour terminer leur périple.

Présent sur place, aux côtés du président de la Métropole Bruno Bernard pour découper le ruban d’inauguration, le maire de Lyon Grégory Doucet s’est dit "très heureux" de ce prolongement de la ligne T2. Pour l’élu écologiste, cela "permet de franchir plus facilement la barrière de Perrache, qui plus est avec une fréquence intéressante".

Il aura fallu 11,8 millions d’euros pour mener à bien le projet, notamment pour la création d’une aire de retournement pour les rames, au sud de l’Hôtel de Région. Une inauguration qui coïncide avec le début de l'expérimentation de la piétonnisation d'une partie du cours Charlemagne, mais aussi la végétalisation des marches de la darse de Confluence. Même si, pour le moment, les piétons ne se sont pas appropriés l’asphalte, préférant rester sur les trottoirs.

D’autres communes de la Métropole verront aussi de nouvelles lignes sortiront de terre ces prochaines années. Le Sytral mettra en effet la main au porte-monnaie pour d’autres projets a rappelé Bruno Bernard : "les T8, T9 et T10 arriveront avant la fin du mandat" a de nouveau promis l’élu ce mercredi matin.