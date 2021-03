Thierry Auzer : "Fêter la diversité du français dans le monde"

C’est le mois de la francophonie. Thierry Auzer, inventeur de la Caravane des dix mots, n'est jamais le dernier pour "fêter la diversité du français dans le monde".

"La langue française, c’est une aire linguistique. Ce n’est pas seulement la langue de la France", indique-t-il.

En mai, Lyon accueillera la première biennale des langues, du 27 au 30.

Thierry Auzer est également revenu sur l'écriture inclusive qu'utilisent notamment les élus écologistes et la Ville de Lyon : "elle peut exclure selon moi. Il faut avoir un certain nombre de connaissances pour l’appréhender très facilement. Or, ce n’est pas le but de ce partage linguistique. Il faut donner la chance à tout le monde de pouvoir communiquer. Je ne suis pas spécialement pour se complexifier l’avenir dans nos échanges".

