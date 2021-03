Lyon : un rassemblement ce mardi devant l'Hôtel de Ville pour dénoncer la mort au travail

La CGT appelle à se rassembler ce mardi après la mort de deux personnes pendant leur temps de travail ces dernières semaines. Le 18 mars dernier, un ouvrier de 52 ans décédait enseveli dans une centrale à béton. Deux jours plus tard, un livreur Deliveroo de 31 ans se faisait mortellement percuter par une voiture.

"Ces deux événements tragiques viennent rappeler que plus de 600 personnes (uniquement dans le privé) meurent chaque année au travail. Contrairement à ce que voudraient faire croire gouvernement et patronat, cette terrible réalité n’a rien à voir avec la fatalité ou le hasard. Derrière chaque accident, derrière chaque mort il y a des choix politiques et sociaux", peut-on lire dans un communiqué commun de la CGT locale de la construction du bois et de l’ameublement et des livreurs des plateformes.

Ils demandent notamment "une augmentation générale des salaires, la baisse du temps de travail, des conditions de travail dignes et des cadences tenables, des formations qualifiantes et adaptées, une retraite à 60 ans pour tous et 55 ans pour les métiers pénibles pourront faire durablement baisser ces chiffres", car "c'est par la construction d’un véritable rapport de force que nous obtiendrons satisfaction et que nous n’irons plus demain au travail la peur au ventre", conclut le texte.

Le rendez-vous est fixé à 11h place de la Comédie dans le 1er arrondissement.