Lyon : que risquent les organisateurs de la fête sauvage sur les quais de Saône ? 

Quelques centaines de Lyonnais se sont réunis sur les quais de Saône, pour danser sur de la musique techno, malgré le couvre-feu. De nombreuses vidéos tournées lors de la fête sauvage ont été diffusées depuis sur les réseaux sociaux, y compris à l’étranger. Le rassemblement a finalement pris fin peu après 20h30 avec un passage de la police.

Les forces de l’ordre avaient eu pour consigne de ne pas intervenir, pour éviter tout accident ou noyade à cause de la Saône à quelques mètres des fêtards. La préfecture du Rhône évoque depuis un "rassemblement irresponsable et inacceptable sur les quais". Pascal Mailhos avait aussi annoncé ce mardi soir avoir saisi le procureur de la République de Lyon, au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale.

Alors que les rassemblements de plus de six personnes sont toujours interdits en France, et que le département du Rhône fait l'objet de nouvelles restrictions sanitaires depuis le vendredi 26 mars, les organisateurs du dancefloor improvisé sont désormais recherchés par les services de police. "L'exploitation de la vidéosurveillance est en cours" avait ainsi indiqué la préfecture.

S’ils sont retrouvés, les personnes à l’origine du rassemblement pourraient être mis en examen des chefs d'organisation sans déclaration préalable d'un rassemblement festif à caractère musical dans un espace non aménagé. Après la rave party du Nouvel An à Rennes, plusieurs individus avaient en effet été mis en examen pour ces motifs. De plus, un autre organisateur de cette fête en Bretagne, qui avait duré plusieurs jours, avait été poursuivi pour mise en danger de la vie d'autrui et écroué. Un délit puni, au maximum, d’un an de prison et 15 000 euros amende.

Même si peu de matériel avait été installé mardi soir sur les bords de Saône, avec une simple enceinte qui diffusait de la musique, des poursuites similaires pourraient donc être amorcées ces prochains jours à Lyon. A condition que les enquêteurs puissent prouver qu'il s'agissait d'une fête préparée et non pas d'un événement totalement improvisé.