Lyon : des rassemblements dispersés, un arrêté préfectoral va interdire la consommation d'alcool sur les quais de Saône et du Rhône

Aux alentours de 18h, le sous-préfet Jean-Daniel Montet-Jourdran s’est rendu sur les quais de Saône accompagné d’une trentaine de policiers. Les forces de l’ordre ont ensuite fait acte de présence et ont tenté de disperser les rassemblements trop importants de jeunes Lyonnais souhaitant profiter du soleil, de leurs amis voire d’une bière.

Certains n'ont pas été très coopératifs, dont un individu défiant qui a fait sortir le représentant de l'Etat de ses gonds. Le sous-préfet lui a alors hurlé l'ordre de circuler après avoir demandé à ses équipes de "venir verbaliser ce type".

Des personnes ont d'ailleurs écopé d'amendes : six pour ne pas avoir respecté la règle des rassemblements de plus de six individus, deux pour non-port du masque et une pour défaut d'attestation malgré une présence au-delà des 10 kilomètres autorisés autour de leur domicile.



Une réponse à la fête sauvage qui s’était déroulée la veille avec au moins 300 personnes, la plupart sans masque, après le couvre-feu de 19h. Si le préfet s'était refusé à faire intervenir la police pour éviter des accidents et des noyades compte-tenu de la proximité avec la rivière, il avait saisi le procureur de la République pour retrouver les organisateurs du rassemblement.

Jean-Daniel Montet-Jourdran nous a également confié que dès jeudi matin, un arrêté préfectoral sera pris pour interdire la consommation d'alcool sur les quais et berges du Rhône et de Saône, ainsi que la vente d'alcool à emporter dans les bars à proximité de ces zones.

J.D.