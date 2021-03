Lyon : gros rassemblement festif et sans masque sur les quais de Saône, la préfecture va traquer les organisateurs

C’est une habitude depuis des semaines, avec des regroupements, notamment de jeunes personnes sur les quais et les berges. Mais une telle concentration d’individus non masqués comme observée ce mardi est assez rare en plein centre-ville de Lyon et à une heure où ils devraient être rentrés chez eux.

Au moins 300 personnes ont fait la fête en musique au niveau du quai Saint-Antoine. Les forces de l'ordre n'étaient d'abord pas présentes sur place. A noter que vingt minutes après le début du couvre-feu, certains fêtards ont commencé à quitter les lieux. D'autres ont pris la peine de jeter les déchets laissés au sol.

La préfecture du Rhône a réagi sur Twitter à cette fête sauvage, évoquant un "rassemblement irresponsable et inacceptable sur les quais. Compte-tenu de la proximité de la Saône et du danger qu’aurait créé une intervention, le préfet a demandé aux forces de l’ordre de ne pas intervenir". Pascal Mailhos a toutefois annoncé avoir saisi le procureur de la République de Lyon au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale.

Le rassemblement a finalement pris fin peu après 20h30. De nombreux participants avaient déjà quitté les lieux lorsque la police nationale est finalement intervenue, permettant, selon la préfecture "d’éviter de graves incidents". "L’exploitation de la vidéosurveillance est en cours pour retrouver les organisateurs", ont également promis les services de l'Etat.