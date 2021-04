La Région Auvergne Rhône Alpes entend aider les vaccinodromes pour éviter "un gaspillage des doses"

La politique que va déployer la Région pour intensifier la vaccination repose sur la création de vaccinodromes par l'Etat. "Je vois arriver une situation de gâchis terrible", déclare Laurent Wauquiez.

L’objectif annoncé, c’est l’ouverture et le financement d’un nombre maximal de vaccinations sur l’ensemble du territoire de la région, afin d’éviter tout gâchis.

Les centres de vaccinations mis en place par le gouvernement, seraient trop lourd en organisation et en financement. Il faut alors privilégier les lieux "avec beaucoup d’air et un grand plafond" pour faire un maximum de vaccins selon l'élu LR. Pour Laurent Wauquiez, "c’est la seule façon de répondre durablement à la crise" et d’éviter "un gaspillage des doses".



Cette décision apparait à suite de l’action "coup de poing" au Groupama Stadium, qui a permis l’injection de 10 000 doses en trois jours, que la Région a décidé d’amplifier son aide en lien avec la création de vaccinodromes.

Le rôle de la Région serait alors de répondre à un aspect logistique (gardiennage, ordinateur, sécurité) lorsqu’il y a des doses. "Le but c’est de s’adapter aux doses, en créant des modules pour éviter les pertes".

Un investissement de 12 millions d’euros

Ce sont 12 millions d’euros qui vont être investis dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. "Rien ne serait pire que d’avoir des doses, et ne pas pouvoir les utiliser car nous n’avons pas de centre, alors que les Français sont en attente", conclut Laurent Wauquiez.

En plus du Groupama Stadium et du Palais des sports de Gerland à Lyon qui ont été réquisitionnés, l’ARS (Agence Régionale de Santé) et la préfecture régionale prévoieraient de réquisitionner Eurexpo à Chassieu. La mise à disposition des lycées et de "bus de vaccinations" est également en train d’être étudiée.

J.N.