Lyon : le funiculaire bientôt à l’arrêt pour 15 jours

Les travaux effectués permettront d’assurer la conformité des voies, du tunnel et du système de freinage.

La fréquence du funiculaire Vieux Lyon-Saint Just (F1) sera elle renforcée, entre 6 à 10 minutes en semaine ainsi que le samedi, et sera de 10 minutes le dimanche.



Pour assurer la continuité de service, des bus relais d’une fréquence de 7 à 15 minutes permettront également l’accès à Fourvière.

Le premier départ de Saint Just direction Fourvière sera à 5H50.

Celui de Fourvière en direction de Saint Just à 6h.

Et le dernier départ de Fourvière direction Saint Just sera à 22h.