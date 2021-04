Régionales 2021 : deux partis de gauche s’engagent aux côtés de Najat Vallaud-Belkacem 

Les deux partis ont fait savoir ce mercredi qu’ils soutenaient Najat Vallaud-Belkacem, candidate aux prochaines élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes.

D’après eux, la candidate est "capable de rassembler les forces de la gauche dans leur diversité" et "saura défendre et faire gagner nos valeurs face aux dérives d’une droite tenté par les extrêmes et représentée par le président sortant (Laurent Wauquiez, NDLR)".

De plus, les deux partis insistent sur le fait "que la victoire ne sera possible qu’à la condition d’une complète union de la gauche au 2nd tour", avec Fabienne Grébert (EELV), notamment.