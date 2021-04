Près de Lyon : le projet de reconversion du château de Lacroix-Laval dévoilé avec le chef Christian Têtedoie

Après avoir désigné le lauréat de l’appel à projet du château Lacroix Laval, lancé en 2018 par la Métropole de Lyon, le bâtiment de Marcy-l’Etoile va être transformé en CFAG (Centre de Formation des Apprentis de la Gastronomie). Il s’agit de la première formation dédiée à la gastronomie.

Ce projet est porté par Christian Têtedoie, chef cuisinier lyonnais, élu Meilleur Ouvrier de France en 1996, puis décoré d’une étoile au guide Michelin depuis 2000.

Le bail est signé pour une durée de 30 ans, pour un loyer de 320 000 euros. Le château est accessible en TER à environ 15 min de la station SNCF Gorge de Loup. "C’est toujours mieux lorsque les projets sont portés par des habitants du territoire, et Christian Têtedoie est une personnalité importante de la métropole et de la gastronomie", explique Bruno Bernard.

"Je suis très heureux que ce soit lui qui porte ce projet. Notamment pour le lien qu’il veut redonner entre les cuisiniers, le terroir et les produits. Ici c’est vraiment un mariage pas seulement de réseau, mais surtout de cœur", poursuit le président de la Métropole de Lyon.

Le château étant inutilisé depuis 2007, l’ouverture du CFAG est prévue pour septembre 2022, après la réhabilitation du site qui commencera le 21 avril. Il pourrait accueillir 50 à 70 apprentis pour trois mois, trois fois par an, soit environ 150 à 170 entrées en formation chaque année.

Le site de 5 220m2 composé du château (4 000m2), proposera : deux restaurants d’application, un salon de thé, un espace de banquet, un internat de 45 lits, des salles de cours, deux cuisines, un laboratoire de pâtisserie et de boulangerie, ainsi qu’un potager.

Le CFAG commencera ses premières formations dès septembre 2021 en 100% distanciel.

Puis les restaurants pourront accueillir leurs premiers clients dès juin 2022. L’ouverture prévisionnelle du CFA gastronomie est quant à elle prévue pour septembre 2022.

La formation des jeunes pourra commencer en sortie de 3e, pour des jeunes âgés de 15 à 18 ans, "ainsi qu’à des adultes en reconversion professionnelle et des bénéficiaires du RSA".

"C’est une première sur l’agglomération. On a besoin de jeunes en formation pour les restaurateurs, car on remarque un manque à ce niveau-là lorsqu’on discute avec eux", confie Bruno Bernard.

"Il y a trop de décalage entre les formations « classiques » et la réalité du métier. Ce qui fait que certains jeunes ne s’y retrouvent pas une fois formés. Donc cette formation plus proche de la réalité de la profession, devrait aider à insérer les jeunes, et avoir de meilleur taux de réussites".

Ce CFA, qui sera le premier Centre de Formation basé sur la Gastronomie, proposera tous types de diplôme, du Brevet, au Baccalauréat Professionnel, en passant par le CAP, jusqu’aux spécialisations en pâtisserie ou en sommellerie.

"C’est une formation différente des CFA classiques, car elle est beaucoup plus axée sur la gastronomie. Il va donc y avoir des particularités sur la formation", conclu Bruno Bernard.



J.N.