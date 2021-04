Lyon : le groupe LDLC devient actionnaire de Time for the Planet, pour sauver le climat

Crée en 2019 par des jeunes Lyonnais, Time for the Planet, fonds à but non lucratif, s’est donné pour objectif de "financer 100 entreprises destinées à lutter contre le dérèglement climatique".

Aujourd’hui ce sont plus de 18 000 actionnaires et 3 millions d’euros qui ont été rassemblés.

"Je suis persuadé de l’urgence de la situation, et je crois sincèrement que ce sont les entrepreneurs qui arriveront à faire bouger le système !", déclare dans un communiqué Laurent de la Clergerie, Président-Fondateur du Groupe LDLC.