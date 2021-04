Cérébro-lésé depuis une violente agression près de l'Hôtel de Ville de Lyon : deux individus jugés ce mardi

Plus d'un an après la terrible agression dont a été victime Jérémy, devant l'Hôtel de Ville de Lyon, deux individus sont jugés ce mardi devant le tribunal judiciaire pour "coups et blessures volontaires, en état de récidive, ayant entraîné une incapacité".













Les faits remontent à la mi-décembre 2019. Deux individus avaient importuné un groupe d’une vingtaine d’étudiants qui rentraient de soirée. Une rixe avait alors éclaté sur la place de la Comédie. Jeremy avait tenté de calmer les esprits avant d'être littéralement passé à tabac par les deux agresseurs. Agé de 20 ans, le jeune étudiant avait passé plusieurs semaines dans le coma. Cérébro-lésé, il garde depuis de lourdes séquelles. Ce drame n’est pas sans rappeler un autre fait marquant qui s’était produit en novembre 2016 à Lyon : quand le jeune Marin avait été frappé à coups de béquille, à la tête, sur le parvis de la gare Part-Dieu. Il avait alors presque le même âge que Jeremy, 20 ans, et avait passé de longs jours plongés dans le coma avant de débuter sa lente rémission. Son agresseur, mineur au moment des faits, avait été condamné à sept ans et demi de prison par la cour d'Assises des mineurs.